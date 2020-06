Nooran Viinibaari vääntää terassinsa kahdeksasta lisätuolista – Aluksi kaupunki eväsi päätöksen, nyt lupa heltiääkin

Raatihuoneenkadulla sijaitseva Nooran Viinibaari saattaa sittenkin saada laajentaa terassiaan kahdeksalla tuolilla.

Kaupunki ei aluksi ollut myöntää Noora Vennamon pyörittämälle viinibaarille lupaa terassinlaajennukseen, koska alkuperäisen päätöksen mukaan terassi olisi kaupungin mukaan jättänyt liian vähän tilaa kevyen liikenteen väylälle.

Nyt tilanne on toinen, sillä kaupunki pyörsi päätöksensä ja lupa heltiää. Yrittäjä saa lisätä miniterassilleen tuolit myös pöydän toiselle puolelle eli kadun puolelle.

Terasseille on Hämeenlinnassa koronakevään takia myönnetty nyt laajennuslupia vapaaehtoisilla hakemuksilla ilman lisäkustannuksia.

Kaupungin suullisesti tulleen kieltävän päätöksen jälkeen Vennamo julkaisi asiasta julkisen Facebook-päivityksen, joka on kerännyt runsaasti kommentteja ja jossa luvan eväämistä on ihmetelty.

– Julkaisin päivityksen, koska asiakkaat ovat ihmetelleet, miksi en laajenna terassia, vaikka kaupunki on antanut luvan laajentamiselle, Vennamo taustoittaa.

Lupa heltiää, jos liikenneturvallisuutta seurataan

Hämeenlinnan kaupunki eväsi laajennusluvat aluksi turvallisuuteen vedoten. Viinibaarin tuolit sijoitetaan kevyenliikenteen väylälle, jossa kulkee kahteen suuntaan sekä pyöräilijöitä että jalankulkijoita.

Asiasta pyydettiin lausuntoa liikennesuunnittelusta, joka katsoi, että tässä kohden kyseessä on ainoa kevyenliikenteen väylä keskustan läpi, ei laajennusta voida myöntää.

Pyöräilijöitä varten kadulla pitää olla vapaata tilaa 2,5 metriä.

Kielteisestä päätöksestä ei ehditty vielä antaa kirjallista päätöstä, kun tilanne muuttui.

– Kaupunkirakenteessa onkin nähty asia niin, että elinkeinollisista syistä alueen käyttöön voidaan myöntää lupa sellaisella ehdolla, että liikenneturvallisuutta seurataan pienissä jaksoissa kerrallaan ja katsoa aiheutuuko siitä vaaraa, toteaa lupatarkastaja Jani Mantere.

Terassi on toiminut Avin luvalla

Viinibaarin jokakesäinen terassi, kolme pöytää ja viisi istumapaikkaa, on asetettu seinustalle taloyhtiön tontille.

Tälle miniterassille on Aluehallintoviraston (Avi) myöntämä lupa. Tästä seuraa jatkoa ajatellen se ongelma, ettei Vennamolla ole haettu terassilupaa kaupungilta, jota voisi laajentaa.

– Tästä syystä hänen tulee hakea terassilupa kaupungilta täksi koronakaudeksi, Mantere sanoo.

Vennamo kertoo olevansa iloinen ja kiitollinen tästä päätöksestä, mutta:

– En ole saanut vielä virallista kirjallista päätöstä, enkä tiedä mitä toimenpidelupa kahdeksan tuolin takia tarkoittaa. Minun pitää hoitaa mahdolliset naapurien kuulemiset, asemakaavakuvat ja toimenpidelupa maksaa aika paljon.

Mantere lupaa, että itse terassivuokraus voidaan hoitaa nopeasti, jotta Vennamo pystyy hakemaan muut pakolliset luvat.

– Kaikki me hoidetaan, se ehkä vie aikaa, Vennamo sanoo.

Kahdeksan lisätuolia näkyy kassassa

Kahdeksalla lisätuolilla on yrittäjän mukaan koronakevään jälkeen suuri merkitys, kun tulevaisuus on muutenkin epävarmaa ja kesä yritykselle vuoden vaikein aika.

– Tulevina kesinä minulta ei toivottavasti ole sulanut maalis-toukokuun tulokset.

Vennamon mukaan keskustelua kaupungin kanssa on käyty hyvässä hengessä. Hän on kiitollinen kaupunginjohtajan päätöksestä, jolla yrittäjät saavat vapaaehtoisella hakemuksella hakea terassin laajennusta ilman lisäkustannuksia, (jos kaupungin kanssa on jo solmittu terassilupa).

”Tuki on suurempi, mitä kukaan osaa ymmärtääkään”

Vennamo kiittelee ihmisiltä saamaansa kannustusta ja palautetta.

– Se lämmittää mieltä aivan suunnattomasti, koska nämä ovat vaikeita aikoja yrittäjänä. Tuki on suurempi, mitä kukaan osaa ymmärtääkään. Olen kiitollinen siitä, että miten meillä on käyty nyt arkenakin, kun rajoituksia purettiin.

Vennamo ei tiedä mitä kesältä odottaa. Viinibaarin ”liiketoiminnalle olisi kamalaa”, jos kesä on kaunis ja helteinen.

– Toki se auttaa isompia terassipaikkoja. Vilpittömästi sanon, etten tiedä, miten tästä eteenpäin. Kaikkeni teen, että raahaan kummatkin yritykset tämän korona-ajan yli jollakin kivireellä, nainen sanoo herkistyneenä.

Vennamo omistaa myös Kasarmikadulla sijaitsevan Juliuksen Olohuone -seurusteluravintolan. HäSa