Nopeaa junaa Tampereelta Helsinkiin suunnitteleva Suomi-rata oy sai johtajat

Nopeaa junayhteyttä Tampereen ja Helsingin välille suunnittelevan Suomi-rata oy:n toimitusjohtajaksi on valittu aiemmin muun muassa rakennusyhtiö Lemminkäistä johtanut Timo Kohtamäki. Kohtamäellä on Suomi-rata Oy:n hallituksen mukaan pitkä kokemus infrahankkeista ja niiden johtamisesta. Hankkeen suunnittelujohtajaksi on valittu Siru Koski, joka siirtyy tehtävään Ramboll CM Oy:stä. Hänellä on pitkä kokemus ratahankkeiden suunnittelusta myös Liikenneviraston puolella. Hankeyhtiö Suomi-rata…