Nopeuskamera välkkyy ajoittain ahkerasti moottoritiellä Lukiokadun remontin nopeusrajoituksen kohdalla – "Jos moottorijarrutus ei riitä, pitää painaa poljinta"

Moottoritien nopeusrajoitus on vielä reilun kuukauden ajan tavallista matalampi Hämeenlinnan keskustan kohdalla. Kesällä alkaneen Lukiokadun sillan remontin vuoksi nopeusrajoitukset ovat alimmillaan 50 kilometriä tunnissa, ja poliisi on valvonut liikennenopeuksia alueella useaan otteeseen.

Hämeen Sanomien saamien yhteydenottojen mukaan nopeudet työmaa-alueella ovat usein reippaasti yli sallitun, ja poliisin kamera-auton salamavalo on toisinaan räpsinyt lähes ”sarjatulella”.

Eräs lukija ihmettelee, toimiko poliisi eettisesti oikein, kun aiemmin tällä viikolla kamera-auto oli passissa juuri nopeuden laskemisen määräävän liikennemerkin jälkeen.

Hämeen poliisin liikennevalvontasektorin johtaja, ylikomisario Jouni Takala kertoo, että poliisi ei pyri maksimoimaan sakkojen määrää kamera-auton sijoittelulla.

– Yksittäiset poliisit eivät ajattele tulonäkökulmaa, eikä poliisin taktiikkaan kuulu maksimoida sakkotuottoja. Nopeuskameroiden paikat määräytyvät palautteen perusteella ja poliisin oman arvion mukaan liikenneturvallisuuden ongelmakohtiin. Välillä nopeusvalvontaa tehdään oikein näkyvästikin, jotta se toimisi ennaltaehkäisevästi.

Poliisin mukaan piittaamattomuus nopeusrajoituksista on tyypillistä pitkäkestoisilla työmaa-alueilla.

– Ilta- ja yöaikaan rajoituksia ei juuri noudateta, kun työmaillakaan ei näy toimintaa. Työmaanopeusrajoitukset perustuvat tiettyihin säädöksiin, joita tienkäyttäjät eivät usein koe oikeiksi. Tämä on ilmiö, jota ei saada kuriin pelkällä (poliisin) valvonnalla, Jouni Takala toteaa.

Yksi syy tiheästi välkkyvään nopeuskameraan voi olla se, että nykyautoissa moottorijarrutus voi puuttua kokonaan tai olla hyvin kevyt.

Vaikka jalan nostaisi pois kaasulta heti nopeusrajoituskyltin havaitessaan, auto voi rullata uudelle nopeusrajoitukselle selvää ylinopeutta.

Vaikka jarruttaminen on taloudellisen ajon kannalta huonoa, hiljalleen hidastaminen moottorijarrutuksella ei pelasta sakoilta.

– Kyltin kohdalla pitää olla sallittu nopeus, joten jarrua pitää painaa sitä ennen. Nopeusrajoituksia ei anneta ympäristösyistä, Jouni Takala sanoo. HäSa

”Liikennevalvonta kunnossa”

Poliisin liikennevalvonta on Jouni Takalan mukaan nykyisin hyvällä tasolla. Erillinen Liikkuvan poliisin yksikkö lakkautettiin vuosia sitten ja yksiköt sulautettiin poliisilaitosten muuhun organisaatioon.

Takala sanoo, että toisin kuin toisinaan väitetään, tämä ei ole vähentänyt liikenteen valvomista.

– Näitä tehtäviä tekevien poliisien määrä on Hämeen poliisissa muutaman henkilön tarkkuudella sama kuin ennenkin, mutta kalusto ja tekniikka on uudistunut ja parantunut. Valvonta on hyvissä kantimissa, ja poliisi saavuttaa synergiaetuja liikennevalvonnan ollessa samassa organisaatiossa kuin valvonta- ja hälytystoiminnan.

Tällä viikolla Hämeen poliisi keskittyy liikennevalvonnassa raskaaseen liikenteeseen yhdessä katsastusammattilaisten kanssa.