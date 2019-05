Nostaako särö ensimmäistä kertaa posliiniesineen hintaa? – Kuuluisa Vilijonkka-muumimuki myydään nyt uudestaan

Huutokauppameklari Petri “Petteri” Vuorisella on kutkuttava olo.

Yleensä posliiniesineen särö laskee hintaa. Vuorinen uskoo, että ensimmäistä kertaa voi käydä toisin.

Kyse on Vilijonkka-muumimukista, joka myytiin jo kertaalleen, mutta ostaja halusi purkaa kaupat löydettyään pienen särön korvan sisäpuolelta. Nyt muki kaupataan uudestaan.

Ensimmäisellä kerralla muumimukin vasaranhinta oli 6100, mutta huutokauppamaksujen kanssa hinta oli 7300.

Tapahtumasarja sai aikaan sen, että suomalaiset ovat tarkkailleet astiakaappinsa sisältöä erityisellä vainulla.

– Tulossa on varsinainen muumimukihässäkkä. Kaikkiaan myynnissä on seitsemän muumimukia, joissa jokaisessa on joku poikkeama, Vuorinen kertoo.

Vuorinen suhtautuu muumimukivillitykseen hämmentyneenä.

– En käsitä tätä suosiota. Minulla on soitettu Saksasta asti ja tehty lehtijuttuja. Odotan vain, koska Japanista otetaan yhteyttä.

Selfieitä mukin kanssa

Huutokauppakeskuksessa Turengissa on käynyt kova kuhina toukokuussa. Esinenäytöissä käyvät ihmiset pysähtyvät aina yhden vitriinin eteen. Syykin on selvä. Tässä vitriinissä myyntiään odottaa surullisen kuuluisa, hieman säröllä oleva Vilijonkka-muki.

– Jokainen kävijä haluaa selfien mukin kanssa, Vuorinen nauraa.

Kun mukista on kirjoitettu laajasti, tuo se Turenkiin paljon uteliaita. Vuorisen mukaan he ovat varautuneet yleisöryntäykseen rakentamalla toisen vip-katsomon. Yritys on ostanut sunnuntain ajaksi myös lisää “kaistaa”, jotta verkkoyhteys pysyisi pystyssä.

– Viimeksi verkko kaatui.

Onko teillä jo varattuna screeni ulos, jotta sitä kautta pääsisi seuraamaan huutokauppaa?

– Ei ole. Osa ei vain mahdu, joten paikalla kannattaa olla ajoissa.

Entä ovatko hinnat nousseet, kun julkisuutta on sadellut?

– Joka huutokaupasta voi tehdä hyviä löytöjä. Hintoja ei voi ikinä tietää. Se kyllä kiinnostaisi, kuinka kauan tämä muumimukisuosio kestää, mutta näyttää, ettei sille ole loppua. Se on vähän sama asia kuin se, että kalleimmat rahat ja postimerkit ovat aina virhepainatuksia.

Huutokauppa sunnuntaina 26.5. kello 10 lähtien Huutokauppakeskus Turengissa.