Nostalginen Ukko-Pekka hurmasi Kanta-Hämeessä – Junamestarin arvio: Välillä kyyti on heiluvaa ja joskus kuuluu klank klank

Höyryveturi Ukko-Pekka vieraili sunnuntaina Kanta-Hämeessä. Se puksutti aikataulun mukaisesti Hämeenlinnan rautatieasemalle kello 13.30.

Yli 70-vuotias komistus pysähtyi junaraiteelle numero yksi ja noukki väkeä nostalgiamatkalle Turenkiin.

Höyryveturin matka alkoi Turusta vähän ennen yhdeksää kohti Toijalaa ja Hämeenlinnaa. Aamupäivällä juna kuljetti matkustajia Loimaan ja Humppilan välillä ja iltapäivällä Hämeenlinnan ja Turengin välillä.

Hämeenlinnalainen, kuusivuotias Vertti Auvinen odotteli Hämeenlinnan asemalla Ukko-Pekan saapumista yhdessä äitinsä Niina Järvenpään kanssa. Heille Ukko-Pekka on jo vanha tuttu.

– Aika monetta kertaa olen kyydissä, tämä ei ole ensimmäinen kerta, Auvinen kertoi.

Äidin arvion mukaan pojalle kerta oli kuudes.

– Talvella siellä on aika kylmä. Kesällä on aika kuuma. Välillä kyyti on heiluvaa, välillä tasaista. Harvemmin kuuluu ääniä, mutta joskus kuuluu klank klank, Auvinen kuvailee junavanhuksen kyytiä.

Auvisen mielestä Ukko-Pekalla matkustaminen on nykyjunia mukavampaa.

– Junat ovat meille harrastus. Otamme kuvia ja videota junan kyydissä ja ulkoa. Netistäkin katsomme videoita, Järvenpää kertoo.

Vanhassa höyryveturissa vetää puoleensa nostalgia.

– Hienoa, että näitä pidetään vielä kunnossa ja löytyy talkoolaisia, jotka tätä hoitaa. Saamme nauttia näistä matkoista aina silloin tällöin, Järvenpää kiittelee.

Puuttui vain ratapölkkyjen kyllästysaineen tuoksu

Hämeenlinnalaiset Jarmo ja Riitta Kulmala olivat lähdössä lastenlastensa Joan ja Rasmuksen kanssa Ukko-Pekan matkaan ensimmäistä kertaa.

– Kovaa kyytiä odotamme. Meillä on mukana hyvät eväät. Olemme aiemmin olleet katsomassa junaa, mutta nyt saimme tekosyyt mukaan, Jarmo Kulmala nauraa viitaten matkaa innokkaasti odottaviin poikiin.

Osa Hämeenlinnassa radan varteen kerääntyneistä oli tullut pelkästään junaa ihastelemaan, kuten hattulalaiset Riitta ja Jouko Pärssinen.

Jouko Pärssinen kertoi matkustaneensa 12-vuotiaana Ukko-Pekalla yhdessä enonsa kanssa vuonna 1967 Kuusamossa.

– Kyyti oli jyskyttävää. Jyskytys kuului vaunuun, joka oli heti veturin takana.

Tänään tuoksu asemalla ei ollut samanlainen kuin lapsuudessa. Siitä puuttui miehen mukaan ratapihan kyllästysaineen tuoksu.

Pärssisten mukaan on hyvä asia, ettei junaa ”ole pistetty ruosteeseen”, vaan sitä pidetään kunnossa.

Hämeenlinnan asemalle jäi myös paljon matkustajia, jotka olivat hypänneet kyytiin aiemmilta asemilta. Tamperelaiset Suvi-Marja Hautanen ja Maiju Janhunen olivat kivunneet Ukko-Pekan matkaan Toijalan asemalta.

Heille höyryveturimatka avautui vähän sattumalta.

– Mieheni kanssa päätimme, että aloitamme maakuntamatkailun. Toijalan veturimuseo olikin kiinni tänään, mutta samalla näimme, että tämä juna on liikkeellä, Janhunen kertoo.

– Matka oli höykkyinen, mutta sehän loi vain tunnelmaa, Hautanen kuvailee.

Naiset olivat matkan aikana ihastelleet junan vaunun tummaa sisustusta, jossa oli koristeellisia yksityiskohtia.

– Matkan aikana katselimme sekä junaa että maisemia. Matkan varrella oli paljon porukkaa ihan vaan vilkuttelemassa.