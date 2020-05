Noutoruoka tuo helpotusta ravintoloiden ahdinkoon – "Parasta poikkeustilassa on asiakaskontaktien syveneminen"

Kun ravintoloiden ja kahviloiden oli määrä sulkeutua asiakkailta 4. huhtikuuta alkaen, ei Palokunnankadulla sijaitsevan Cáfe Hoffin ravintolayrittäjä Sirpa Soininen jäänyt kotiin makaamaan.

– Melkein heti suunniteltiin noutoruoan tekemistä ja paikan auki pitämistä. Ajattelin, että pysyy pää kunnossa, kun voi tulla tänne vaikka siivoilemaan. Ei ole tarvinnut siivoilla, vaan tekemistä on riittänyt.

Normaalisti Soinisen Café Hoffissa tarjoillaan salaattibuffettia ja leivonnaisia, mutta koronan myötä mukaan ovat tulleet myös lämpimät ruoat.

Myynnin laskiessa lämmin ruoka on auttanut kahvilaa selviämään. Silti asiakkaat luottavat eniten tuttuun annokseen.

– Lohisalaattia menee ehdottomasti eniten. Toki räätälöimme myös asiakkaille sellaisen salaatin kuin hän haluaa, Soininen kertoo.

Kotiinkuljetukset saattavat jäädä pysyvästi

Café Hoffilla on myös kotiinkuljetusmahdollisuus. Esimerkiksi lämmitettäviä annoksia on mahdollista tilata kotiovelle kello 12:een mennessä edellisenä päivänä. Ruokaa on myös mahdollista tilata ja noutaa kahvilasta.

Soininen ei ole vielä päättänyt jatkaako hän noutoruokaa ja kotiinkuljetuksia rajoitusten poistuttua. Jos kysyntää riittää, hän on valmis jatkamaan. Myös lämpimien ruokien jääminen valikoimaan pysyvästi on mietinnän alla.

Café Hoffin kanta-asiakkaan Tuomas Nikkasen mukaan on hienoa, että ravintolat keksivät uusia tapoja selvitä tilanteesta.

– Tuossa on usein ollut ovella jonoa ulos asti, hän kertoo noutoruoan suosiosta.

Soinisen mukaan asiakkaat ovat olleet kiitollisia siitä, että kahvila on pidetty sinnikkäästi auki.

– Asiakkaat ovat antaneet ihanaa palautetta. Täytyyhän jonkun pitää huolta, että ihmisten veren pulla-arvot pysyvät kunnossa, hän naurahtaa.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Äijien tekemää ruokaa ja viikonloppumenuita

Ravintola Uoma lanseerasi jo maaliskuussa aputoiminimellä toimivan ”Äijien tekemää ruokaa” -konseptin. He myyvät lämmitettäviä annoksia, joita saa ravintolan lisäksi Hämeensaaren K-Citymarketista.

Aikaisemmin he eivät tehneet kotiinkuljetuksia tai myyneet noutoruokaa, ellei joku halunnut lounastaan mukaan. ”Äijien tekemää ruokaa” varten he hankkivat erikseen pakkauskoneet.

Noutoruokasuosikiksi Uomassa on noussut lohikeitto, jota tarjoiltiin lounaalla jo aikaisemminkin.

Lisäksi Uoma on tarjonnut viikonloppumenu-pakettia, josta löytyvät esivalmistellut tarpeet kolmen ruokalajin illalliseen.

Uoman ravintoloitsijan Joakim Parkkosen mukaan viikonloppumenu-paketille on ollut erittäin paljon kysyntää.

– Usein on jouduttu jopa pistämään peli poikki ja sanomaan ihmisille, että enää ei mahdu tilauksia.

Artikkeli jatkuu faktan jälkeen.

Ravintola-alan rajoitukset 31. maaliskuuta hallitus antoi asetuksen, joka rajoitti ravintoloiden toimintaa koko maassa. Ravintoloiden täytyi olla suljettuna asiakkailta 4. huhtikuuta alkaen. Tuotteiden ulosmyynti take away -aterioina on kuitenkin ollut sallittua poikkeustilan aikana. Ravintolat avaavat ovensa asiakkaille asteittain 1. kesäkuuta alkaen. Asiakasmääriä ja anniskeluaikoja saatetaan esimerkiksi rajoittaa lakimuutoksella.

Poikkeustilanteen päätyttyä palataan normaaliin

Parkkosen mukaan noutoruoan myyntiä ei aiota jatkaa kuin lämpimän lounaan muodossa, kun rajoitukset on purettu.

Myös yhteistyön jatkuminen K-Citymarket Hämeensaaren kanssa on auki. Viikonloppumenu-paketti saattaa silti jäädä valikoimaan, sillä sitä on toivottu.

– Resurssit ja tuotantotilat eivät riitä pitämään ensisijaista liiketoimintaa ja kylmien annosten myyntiä samaan aikaan. Kesäkuun alussa panostamme taas siihen meidän ydinjuttuumme, jossa olemme vielä parempia, Parkkonen kertoo.

Asiakkaiden Perttu Yli-Paappalan ja Mikko Setälän mielestä on hyvä, että Ravintola Uoma on pitänyt ovensa auki poikkeustilanteesta huolimatta.

– Se on jo paljon, että pystyy itsensä työllistämään ja pitämään ravintolan nimen kartalla. Kun ovet avataan normaalisti, voi asiakaskunta jopa laajentua. Osa kaupasta ruokia ostaneista voi päätyä ilta-asiakkaiksi, Setälä toteaa.

Pelkkää harmia korona ei tosin ole tuonut mukanaan.

– Parasta poikkeustilassa on se, että asiakaskontaktit ovat syventyneet. Meillä on enemmän aikaa jutella asiakkaiden kanssa sekä syventyä myös heidän asioihinsa, Parkkonen kertoo. Häsa