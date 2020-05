Nuohoukset jatkuvat, mikä on helpotus yrittäjille ja turvallisuudelle – Kantahämäläisnuohooja: "On tässä kotona istuttu"

– Sanotaan näin, että on tässä kotona istuttu aika paljon. Kuukauden aikana minulla on ollut ehkä viisi työpäivää. Lomautin myös työntekijäni, jokioislainen nuohousyrittäjä Joonas Ortio huokaisee.

Sisäministeriö suositteli maaliskuun lopussa siirtämään muut kuin aivan välttämättömät nuohoukset koronavirusepidemian vuoksi väliaikaisesti. Nuohousmäärät romahtivat saman tien, mikä on tuntunut nuohoojien kukkaroissa.

Hämeenlinnalaisen P&K Puhdasilma ky:n Kai Sepposen mukaan oli onni, että reilun kuukauden ajanjakso oli onneksi kuitenkin melko lyhyt. Kun normaalisti Sepposen puhelin soi 20–30 kertaa päivässä, huhtikuussa soittoja tuli päivittäin noin 5–10.

– Me teemme myös ilmanvaihtopuhdistuksia, mikä on auttanut paljon. Saimme sillä puolella purettua rästissä olevia töitä tämän aikana, Sepponen kertoo.

Mieluummin liian aikaisin kuin myöhässä

Kun Suomen hallitus päätti toukokuun alussa siirtyä hallittuun suositusten ja rajoitusten purkamiseen, myös nuohousta koskevat suositukset muuttuivat. Nuohousalan Keskusliitto ry toteaa tiedotteessaan, että poikkeusolot voivat jatkua vielä pitkään, eikä nuohouksia voi määräämättömäksi ajaksi siirtää.

Nuohousten jatkuminen auttaa paitsi yrittäjien tilannetta, myös yleistä turvallisuutta.

– Työ on ennaltaehkäisevää. Jos reagoidaan vasta, kun tulisijan kanssa on ongelmia, on se monesti liian myöhäistä. Silloin voi olla jo tulipalo- tai häkävaara, Ortio sanoo.

Hygieniasta huolta

Jotta nuohous olisi turvallista, on Nuohousalan Keskusliitto päivittänyt toimintaohjeistuksen turvallisesta nuohouksesta.

Valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden lisäksi nuohoustyössä noudatetaan kontaktitonta toimintamallia, jossa huolehditaan sekä asiakkaiden että nuohoojan terveydestä.

Ennen nuohouskäyntiä asiakkaan kanssa käydään lävitse kohdekohtaiset turvalliset järjestelyt ja riskiryhmien osalta noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Kohteessa nuohooja huolehtii tehostetusta hygieniasta. Käteisen rahan sijaan nuohoojat suosivat nyt maksupäätteen tai sähköisen laskutuksen käyttöä. Ajoneuvon sisäosien, maksupäätteiden ja työvälineiden puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota.

– Autossa desinfioimme kädet ja laitamme kertakäyttöhanskat, jotka vaihdamme joka kohteeseen. Käytämme myös maskia naamalla. Olemme toivoneet, että asiakas ei olisi samassa huoneessa kanssamme, Sepponen sanoo. HäSa

