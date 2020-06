Nuoriso rellestää Hauhon urheilukentällä – Jenni Kyyrö päätti tehdä asialle jotain: Loppuisiko ilkivalta yhteistyönä?

Hauhon urheilukenttä on jatkuvan ilkivallan kohteena. "Asialle pitäisi tehdä jotain, eikä antaa porukan terrorisoida pikkukylää."

Hauholla nuoret ovat murtautuneet lukuisia kertoja urheilukentän katsomorakennukseen. Rakennuksessa aikaansa viettää parhaillaan noin 20 nuoren joukko.

Rakennusta on töhritty ja rikottu sisä- ja ulkopuolelta, ympäristöä roskattu ja rakenteita yritetty polttaa. Viime viikolla paikalle hälytettiin pelastuslaitos savuhavainnon takia.

Urheilukenttä on ollut nuorison kokoontumispaikka jo vuosia.

Hauhon Sisu ry:n sihteeri Pauli Rantasen ja urheilukentän naapurissa asuvan Jenni Kyyrön mukaan tänä kesänä meno on entisestään vain villiintynyt.

– Syksyllä kävin nuorten juttusilla ja ajoin heidät pois. Oli semmoinen mieliala, että mitäs se ukko sinulle kuuluu, missä he ovat. Perustelivat, ettei heillä ole mitään paikkaa, missä olla, Rantanen kertoo.

Myös Kyyrö on jututtanut nuoria useaan kertaan. Hänellä on tiedossa nuorten nimet, jotka rakennuksessa aikaansa viettävät. Osa on rakennuksessa läpi yön.

Miksi omistajaa ei kiinnosta?

Rantanen on ottanut yhteyttä kaupunkiin ja toivonut, että kaupunki omistajana puuttuisi asiaan. Hänen mukaansa asia ei omistajaa kuitenkaan kiinnosta.

– Asialle pitäisi tehdä jotain, eikä antaa porukan terrorisoida pikkukylää ja hävittää niitä vähiä kaupungin toimintoja, mitä meillä vielä täällä on, mies harmittelee.

Hämeenlinnan kaupungin ulkoliikuntamestari Tomi Nurmen mukaan asia kiinnostaa kaupunkia, mutta on ilkivallan edessä ”vaikeassa pinteessä”.

Joka puolella painitaan saman ongelman kanssa

– Mitä asialle voi tehdä? Nurmi kysyy ja listaa Hämeenlinnasta paikkoja, joissa painitaan saman ongelman kanssa.

Koulujen kentät ja parkkipaikat ovat jatkuvasti rullalla mopoilijoiden jäljiltä. Kaupungin kodat, rantojen vessat, laiturit, pöydät, penkit ja esimerkiksi kaupunkiveneet ovat säännöllisen vahingonteon kohteina.

– Ilkivalta ja jälkien korjaaminen syövät hirveästi resursseja joka paikassa.

Valvontakameratkaan eivät Nurmen mukaan tuo ”onnea ja autuutta”. Niiden toimintasäde on rajallinen, eikä niitä voi joka paikkaan asentaa.

– Jos niitä asennettaisiin kaikkiin kaupungin kohteisiin, jossa ilkivaltaa esiintyy, tulisi se kalliiksi, vaikka toki jälkien korjailukin maksaa.

Yhteyttä vanhempiin ja yhteiset talkoot

Viime viikon hälytystehtävän jälkeen Jenni Kyyrö päätti ryhtyä toimiin.

Hän vetosi paikallisessa Facebook-ryhmässä niin nuoriin kuin heidän vanhempiinsa: Olisiko ilkivalta mahdollista saada loppumaan yhteistyönä?

Kyyrö kertoo olleensa yhteydessä suuren osaan nuorten vanhemmista.

– Jos ei ala selvitä, ketkä paikkoja rikkovat, annan kaikkien nimet poliisille. Tätä on jatkunut niin pitkään. On käyty puhuttamassa, on varoitettu, mutta homma vain jatkuu.

Kyyrö korostaa, että hyvin todennäköisesti paikkojen rikkomisesta on vastuussa vain pieni osa rakennuksessa aikaansa viettävistä nuorista.

Hän aikoo järjestää lähiaikoina siivoustalkoot katsomorakennukseen, joihin toivoo näiden paikassa aikaansa viettävien nuorten osallistuvan.

– Kun nuoret itse siivoaisivat jälkiään, niin jos sitten ei enää tapahtuisi samanlaista ilkivaltaa?

