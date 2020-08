Nuorten tekemät rikokset lisääntyneet selvästi Forssassa – "Välinpitämättömyys muiden omaisuutta ja yleistä turvallisuutta kohtaan on lisääntynyt"

Nuorten tekemien rikosten määrä kasvoi tammi-heinäkuussa Forssan seudulla reippaasti viime vuoden lukemista. Kasvua viime vuoteen oli noin 20 prosenttia, ja rikoksia kirjattiin yli sata.

Poliisin ja moniammatillisen, lapsiin ja nuoriin keskittyvän Ankkuri-tiimin mukaan tilanne on huolestuttava.

– Välinpitämättömyys muiden omaisuutta ja yleistä turvallisuutta kohtaan on lisääntynyt, Ankkuri-tiimin vanhempi rikoskonstaapeli Sirkku Nurmi Hämeen poliisista selvittää.

Nuorten tekemien vahingontekojen, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten, pahoinpitelyjen ja lievien pahoinpitelyjen sekä laittomien uhkausten määrä on lisääntynyt reilusti.

– Netissä tapahtuvien laittomien uhkausten ja kunnianloukkausten määrä on noussut. Pahoinpitelyihin lasketaan myös perheväkivalta. Kasvusuunnassa ovat myös nuorten väliset tapaukset.

Koronarajoitukset ja koulujen sulkeminen saivat Sirkku Nurmen mukaan keväällä aikaan sen, että säännöllisten rutiinien kadottua nuoret alkoivat liikkua ja kokoontua pienissä porukoissa varsinkin yöaikaan.

– Kokoontumiset ovat lisääntyneet selkeästi ja tämä näkyi heti myös ilkivallan määrässä. Kylillä on pyöritty ja toisten omaisuutta rikottu samalla. Tapauksia selvitettäessä on paljastunut, etteivät vanhemmat ole olleet tietoisia nuorten liikkumisesta, vaan liikenteeseen on lähdetty usein salaa, Nurmi kertoo.

Kesän mittaan paljon puhuttanut nuorten liikennekulttuuri on myös poliisille huolenaihe. Erityisen huolestuttavaa on se, että vakava piittaamattomuus on lisääntynyt ja törkeisiin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin sorrutaan usein.

– Asennekasvatusta tarvitaan. Tärkeää olisi, että myös kodeissa näistä asioista puhuttaisiin ja niihin puututtaisiin kunnolla, Nurmi painottaa.

Myönteistä on se, ettei liikenteessä kohelleta juuri humalassa. Törttöilyihin ajaa näyttämisen halu ja kaverien luoma paine.

Sallivampi asenne päihteisiin heijastuu poliisin arkeen nuorten myönteisenä suhtautumisena kannabista kohtaan. Tilanne on haastava, sillä nuoren voi olla helpompi hankkia kannabista kuin alkoholia.

– Nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa tulee usein kommentteja, että kannabis tulisi laillistaa. Muistutan aina, että alaikäisille sitä ei varmasti tulla koskaan sallimaan. On erittäin positiivista, että nuoret haluavat jutella asioista. HäSa