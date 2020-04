"Viidellä markalla sai ostaa kirjeenvaihtokaverin" – Hämeenlinnalainen Pia Kaulio löysi nuoruuden kirjeystävänsä uudelleen

Hämeenlinnalaisella Pia Kauliolla on kassillinen aarteita, joita hän esitteli taannoin Facebookissa.

Vanhat kirjepaperit osoittivat, että hengenheimolaisia löytyy, sillä Kaulion kuvien ansiosta moni innostui muistelemaan sekä kirjeenvaihtokavereitaan että nostalgisia kirjepapereita.

– Kävi ilmi, että monella muullakin on tallessa vanhoja kirjepaperilehtiöitä!

– Esimerkiksi pinkkikantinen lehtiö, jossa on Tenavien Ressu kannessa, oli vielä tallessa ainakin kahdella muullakin hämeenlinnalaisella. Ne on ostettu Sokoksesta, hintalappukin on vielä tallella, kertoo Terveystalon työterveyspsykologina työskentelevä Kaulio.

Kirjepapereita ja kuoria Kaulio hankki myös esimerkiksi teinien aarreaitasta Tiimarista. Niitä tuli paljon lahjaksikin, kun sukulaiset tiesivät kirjoitusharrastuksesta.

Kirjekavereita englannintunnilta

Muutama vuosikymmen sitten Kaulion kirjepaperit olivat kovassa käytössä, sillä hänellä oli parhaimmillaan kymmenkunta kirjeenvaihtoystävää eri maista.

– Muistan, että koulun englannintunnilla kiersi lista, johon kirjoitettiin oma nimi ja osoite. Viidellä markalla sai ostaa kirjeenvaihtokaverin Turussa toimineen IYS:n kautta. Minulla on vieläkin tallessa pikku lappuja, joissa luki uuden kaverin nimi ja osoite.

Kirjeitä sinkoili IYS:n kautta hankittujen kirjeystävien välillä etenkin 1970- ja 1980-luvulla. Kaulio kertoo, että hänen kirjeenvaihdolleen kävi kuten monelle muullekin: lukion jälkeen kirjoitusinto hiipui, ja vähitellen harrastus jäi.

Pia Kaulio löysi kuitenkin vuosia sitten uudelleen ranskalaisen Isabelle Salvetin, joka oli hänen ensimmäinen kirjeenvaihtokaverinsa.

– Hänen luonaan jopa vierailimme perheen kanssa 1980-luvulla. Hän asui Toulousen lähellä, ja aloin myöhemmin etsiä häntä uudestaan. Tämä oli siis aikaa ennen Facebookia, Kaulio kertoo.

Netistä löytyi Isabellen veli, jolta Kaulio sai tietää, että perheen vanhemmat asuivat edelleen samassa talossa kuin vierailun aikaan.

– Lähetin siihen osoitteeseen postikortin, ja kolmen päivän päästä siitä Isabellelta tuli kirje sähköpostilla. Siitä alkoi uusi yhteydenpito.

Paperikirjeitä ei tule ikävä

Nykyisin viestit kulkevat sähköisesti. Kaulio sanoo, ettei hän kaipaa paperikirjeitä, vaikka vanhoja lehtiöitä onkin tallessa.

– Tähän ikään mennessä on kertynyt tarpeeksi kaikenlaisia papereita muutenkin. Minusta on ihan luontevaa ja yhtä antoisaa kirjoittaa sähköpostikirjeitä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Naiset ovat myös tavanneet nyt aikuisena monta kertaa, vuoroin Ranskassa, vuoroin Suomessa.

– Isabelle tuli Suomeen ensimmäisen kerran parin kuukauden päästä siitä, kun olin lähettänyt kortin hänen vanhempiensa osoitteeseen. Viimeksi olemme tavanneet toistemme viisikymppisillä pari vuotta sitten.

Miehistä riittää aina kirjoitettavaa

Seuraavan tapaamisen piti olla vappuna, mutta koronapandemia on siirtänyt sen myöhemmäksi.

Pia Kaulio sanoo, että kirjeiden kirjoittaminen on aikuisiällä edelleen kivaa. Hänellä ja Isabellella on yhteisiä elämänvaiheita, molemmat ovat mukana esimerkiksi syöpäyhdistysten toiminnassa.

– Mutta ei me mistään syövästä kirjoiteta vaan miehistä. Siinä riittää aina kerrottavaa, Kaulio sanoo.

Myös lahjat liikkuvat molempiin suuntiin aivan kuin ystävyyden alussa. Nykyisin Kaulio lähettää Ranskaan Marimekkoa ja vastalahjaksi tulee esimerkiksi Longchampia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Viimeksi tavatessaan naiset antoivat takaisin toistensa kirjeet, eli Kauliolla on nyt tallessa hänen Isabellelle lähettämänsä kirjeet ja Isabellella omansa.

– En ole vielä raaskinut enkä uskaltanut lukea omiani. Mutta ensimmäinen kirje alkaa, niin kuin ne aina alkoivat. My name is Pia and I would like to be your pen friend, Kaulio nauraa.

Kenestä vain voi tulla tärkeä

Kaulio laskee että he ovat Isabellen kanssa tunteneet toisensa nyt 40 vuotta, eli suurimman osan elämästään.

– Yhteydenpito on tärkeää ja sosiaaliset kontaktit ylipäätään edistävät terveyttä. Nyt koronan aikana sen oikein ymmärtää, kuinka tärkeää on kuulua johonkin ja tuntea olevansa merkityksellinen, Kaulio miettii.

Hänellä onkin ohjenuora ihmisille, jotka valittavat, että aikuisena on vaikea saada uusia ystäviä.

– On hyvä muistaa, että kaikkien tuntemiesi ihmisten kanssa olet ollut aluksi vieras. Koskaan ei tiedä, kenestä tulee tärkeä. HÄSA

Foto olis kiva ylläri Kirjeenvaihto oli suosittu harrastus koululaisten keskuudessa aikana ennen internetiä, Facebookia ja snapchatia. Nuorten suosimissa lehdissä oli kirjeenvaihtopalstat, joiden välityksellä etsittiin kirjekavereita. ”Foto olis kiva ylläri” toistui ilmoituksissa. Suosittu oli myös koululaisille suunnattu kirjeystäväpalvelu IYS (international Youth Service), jonka kautta saattoi tilata ulkomaalaisten kirjeystävien osoitteita. IYS toimi Turussa, mutta kirjekavereita oli tarjolla ympäri maailman. Suomalaisten osoitetietoja välitettiin myös ulkomaille, eli IYS:n kautta sai yllätyskirjeitä maailmalta. IYS oli perustettu vuonna 1952 ja sen toiminta lakkasi vuonna 2008. Facebookissa toimii IYS-online, joka on vanhan palvelun fanisivusto. Sen kautta muistellaan kirjeenvaihtokokemuksia ja saatetaan etsiä vanhoja kirjeystäviä.