“Nuuskan maine nuorten keskuudessa jopa hyvä” – Valtakunnallinen Nuuskakoukku-kampanja haluaa lisätä kriittisyyttä ja herätellä aikuisia

Nuuska näyttää olevan nuorten keskuudessa trendituote, jota ei mielletä terveydelle erityisen haitalliseksi. Vanhemmat ja opettajat eivät ole kartalla siitä, mistä nuorten nuuskan käytössä ja nuuskakulttuurissa on kyse. Yhtenäiset toimintatavat puuttuvat monissa kouluissa.

Muun muassa tällaisia asioita paljasti tutkija Mikko Piispan viime vuonna Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle tekemä tutkimus. Tutkimuksen paljastamiin asioihin EHYT pyrkii vaikuttamaan tänään käynnistyneellä, erityisesti sosiaaliseen mediaan suunnatulla Nuuskakoukku-kampanjalla.

Kampanjalla pyritään lisäämään nuorten kriittistä suhtautumista nuuskaa kohtaan ja lisätä aikuisten ymmärrystä nuuskasta ja siihen puuttumisen tärkeydestä.

– Nuuskan maine on joidenkin nuorten keskuudessa nykyään jopa hyvä. Haluamme kampanjassa tuoda esille vähemmälle huomiolle jääneitä asioita, kuten nuuskan ympäristövaikutuksia ja nuoriin kohdistuvia markkinointitaktiikoita, EHYTin projektipäällikkö Hanne Munter sanoo.

– Selvityksessä somevälitteinen kasvuympäristö vaikutteineen nähtiin yhdeksi nuorten nuuskan käyttöä lisänneeksi tekijäksi. Väitteelle tulee pontta, kun katsoo, millaisia nuuska-aiheisia videoita esimerkiksi YouTubesta löytyy tai kuinka nuorison musiikki-idolit tekevät nuuska-aiheisia kappaleita, sanoo tutkija Mikko Piispa.

Nuuska erityisesti poikien suosiossa, käytössä kasvua myös tytöillä

Mikko Piispan selvityksen mukaan osa nuorista koki, että aikuisten tulisi tietää nuuskasta enemmän ja tarvittaessa puuttua siihen selkeämmin.

– Nuorten nuuskan käyttö yleistyy, joten olisi tärkeää, että aikuisten muistaisivat vastuunsa ja puuttuisivat käyttöön. Kampanjassa nostetaan esille esimerkiksi se, kuinka koulujen johdon asettamat selkeät linjaukset ja ohjeet helpottavat puuttumista oppilaiden nuuskan käyttöön. Nykyisin puuttuminen vaikuttaa olevan usein yksittäisen opettajan harteilla, Munter kertoo.

Nuorten nuuskan käyttö on yleistynyt vajaassa kymmenessä vuodessa erityisesti poikien keskuudessa. Vuonna 2017 ammattioppilaitoksessa opiskelevista pojista käytti nuuskaa päivittäin 16,7 %, lukion 1. ja 2. vuoden oppilaista 8 % ja peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 7,6 %. Nuuskan käytössä on myös suuria paikkakuntakohtaisia eroja. Myös tyttöjen nuuskan käytössä on havaittu kasvua

Nuuskakoukku-kampanja on osa EHYTin koordinoimaa kolmivuotista Nikotiinihanketta. Nikotiinihanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.