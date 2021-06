Janakkalassa hylättiin toinenkin Lyylinpuiston kesäterassia koskenut oikaisuvaatimus

Toinenkin Turengin Lyylinpuiston kesäterassia koskeva oikaisuvaatimus on hylätty. Janakkalan tekninen lautakunta päätti tiistaina hylätä oikaisuvaatimuksen, joka koski alueen vuokraamista kesäterassitoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kunnan alue on vuokrattu kaavan vastaiseen käyttöön. Asemakaavassa alue on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi, eikä tämä mahdollista alueen muuttamista ravintolatoimintaan. Vuokraamispäätöksen oli tehnyt kiinteistöinsinööri viranhaltijapäätöksenä. Jo toukokuussa kunnan lupajaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen,…