Nyt lähti kokonainen koulu halvalla – Noin 900 neliön Matkun koulu myydään parhaan tarjouksen perusteella, kauppahinta 4 125 euroa

Forssan kaupunki myy Kreiviläntien varrella sijaitsevan entisen Matkun koulukiinteistön 4 125 eurolla. Kiinteistö oli julkisessa myynnissä huutokauppa.com-sivustolla 17.4.–16.6. Määräaikana kiinteistöstä tehtiin 15 tarjousta, joista 4 125 euron tarjous oli korkein.

Huutokauppa-aikana kohteeseen tutustuttiin 4 485 kertaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi tarjouksen ja antoi teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi laatia kiinteistön myyntiä koskevan kauppakirjan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Matkun koulukiinteistö on ollut tyhjillään ja myynnissä siitä saakka, kun opetus päättyi vuonna 2014.

Kiinteistö on kaupungille tarpeeton. Rakennuksen vuotuiset ylläpitomenot ovat olleet silti noin 20 000 euroa. Rakennus on poistettu kaupungin kirjanpidosta eikä sillä ole tasearvoa.

Viime vuonna koulua koetettiin kaupitella huutokauppasivustolla 20 000 euron pohjahinnalla. Tarjouksia ei jätetty tuolloin yhtään ja pohjahinnasta päätettiin siksi luopua.

Kaksikerroksinen koulurakennus on valmistunut vuonna 1965. Rakennuksessa on noin 900 neliötä, joista noin puolet on avointa kellaritilaa. Tontin kokonaispinta-ala on 1,2 hehtaaria.

Kaupungin kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä kertoi huhtikuussa Forssan Lehdelle koulukerroksen olevan hyvässä kunnossa, joskin kulumaa on.