Nyt myös DNA avasi 5G-verkkoa Hämeenlinnaan – Elisa ilmoitti verkkovahvistuksesta kesäkuussa

Teleoperaattori DNA on ilmoittanut laajentaneensa 5G-verkkoaan Hämeenlinnaan. 5G-verkolla tarkoitetaan operaattoreiden viidennen sukupolven langatonta verkkoa, jonka tiedonsiirtonopeus on aiempaa nopeampi.

DNA kertoo yhtiön tiedotteessa, että yhtiön 5G-verkkoa on saatavilla Hämeenlinnan kantakaupungin alueella keskustassa, Kaurialassa, Myllymäessä, Keinusaaressa sekä Hakovuoren ja Visamäen alueilla. Myös Innopolin läheisyydessä on verkkoa tarjolla.

Hämeenlinna on ensimmäinen alue Kanta-Hämeessä, johon DNA on pystyttänyt 5G-verkkoa. Päijät-Hämeessä verkkoa on ollut saatavissa Lahdessa ja Heinolassa.

– Olemme samalla vahvistaneet myös 4G-verkkoamme, ja valmistelemme sitä tulevaisuuden tarpeisiin, DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo yhtiön tiedotteessa.

Matkapuhelimia markkinoille hiljalleen

Operaattorit investoivat parhaillaan 5G-verkkoon, ja lähivuosina matkapuhelinvalmistajat alkavat tuoda uutta verkkoa tukevia matkapuhelimia markkinoille. Muun muassa Samsung ja Motorola markkinoivat puhelimia jo 5G-tuella.

Aiemmin kesäkuussa Elisa ilmoitti tuoneensa 5G-palvelunsa Hämeenlinnan keskustan alueille.

