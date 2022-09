Nyt se on päätetty: Rauhankadulle rakennetaan uusi seurakuntatalo

Pitkä pähkäily Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan uuden seurakuntatalon paikasta on päättynyt. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaan uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa vanhan keskusseurakuntatalon tontille Rauhankadulle. – Ajatus on rakentaa tontille seurakunnan tilojen lisäksi asuntoja. Muistakin tiloista tehdä sellaisia, että niistä voidaan tulevaisuudessa luopua, jos seurakunnan tilatarpeet pienenevät, kuvailee seurakuntayhtymän hallinto- ja talousjohtaja Ville Lehtonen. Tyhjillään seisova...