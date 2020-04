Nyt se selvisi: Hämeenlinna hylkäsi pormestarin – Kaupunkia johdetaan kahdella kärjellä

Hämeenlinnan kaupunki ei jatka selvittelyjä pormestarimallista. Se jatkaa nykyisellä johtamismallilla, jossa ykkösviranhaltija on kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja työskentelee palkattuna osa-aikaisesti. Yksi versio pormestarimalleista on, että vaaleilla valitaan pormestariksi kaupunkia johtamaan...

Hämeenlinnan kaupunki ei jatka selvittelyjä pormestarimallista. Se jatkaa nykyisellä johtamismallilla, jossa ykkösviranhaltija on kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja työskentelee palkattuna osa-aikaisesti. Yksi versio pormestarimalleista on, että vaaleilla valitaan pormestariksi kaupunkia johtamaan määräajaksi poliitikko, kaupunginjohtajan sijaan. Linjauksen on tehnyt ohjausryhmä, joka jatkaa kaupungin hallintorakenteen uudistusmahdollisuuksien selvittelyä. Selvitys liittyy kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan, joka aloitettiin viime syksynä. Hallinnostakin siis…