Sovittelu onnistuu nyt yksin kotisohvalta – Ulkopuolisesta sovittelijasta apua some-kiusaamiseen?

Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa on otettu käyttöön uusia keinoja poikkeusolojen vuoksi. Etäsovittelu on ollut käytössä jo ennen koronakevättä, mutta nyt on hyödynnetty myös online-sovittelua. Online-sovitteluun sovittelijat ja sovittelun osapuolet osallistuvat omilta päätelaitteiltaan. Etäsovittelussa osapuolten kanssa samassa tilassa on oma sovittelija.

Kanta-Hämeen sovittelutoimiston sovittelunohjaajan Ulla Sara-ahon mukaan kokemukset online-sovitteluista ovat olleet rohkaisevia. Kaikkia sovitteluja ei tosin voi viedä verkkoon, sillä esimerkiksi lähisuhdeväkivallan sovittelu on hyvä tehdä kasvotusten.

Online-sovittelun yhteistapaamisia edeltää jokaisen osapuolen kanssa tehtävä erillistapaaminen. Siinä kartoitetaan tilanne, vaatimukset ja osapuolten kokemukset videokeskusteluista. Lisäksi osapuolia opastetaan toimimisesta yhteistapaamisessa.

– Monelle jo oman itsen näkeminen tietokoneen ruudulta on hämmentävää. Haluamme varmistaa, että se ei tule eteen ensimmäistä kertaa tällaisten todella haastavien asioiden yhteydessä.

Sovittelusta apua some-kiusaamiseen ja naapuririitoihin?

THL:n alustavien tietojen mukaan sovittelualoitteiden määrä kasvoi Suomessa touko-huhtikuun aikana. Kanta-Hämeessä tehtyjen aloitteiden määrässä ei tapahtunut selvää muutosta viime vuoteen verrattuna.

Sovittelutyypeistä on kuitenkin korostunut jonkin verran lähisuhdeväkivalta. Nimestään huolimatta tapauksissa ei ole aina kyse pahoinpitelyistä, vaan nimikkeen alle lasketaan esimerkiksi läheisten väliset riidat.

Sovittelu voi auttaa perinteisten rikos- ja riita-asioiden lisäksi sosiaalisen median kiusaamistapauksiin tai naapuririitoihin. Aloitteen tekeminen ja sovittelu on maksutonta.