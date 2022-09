Oikeuden päätös lisäsi epävarmuutta potilasturvalaista hoitajien lakkouhassa

Työtaisteluoikeus ja ihmisten oikeus henkeen ja elämään. Näihin arvoihin kiteytyy perimmäinen kysymys potilasturvallisuuslaissa, tiivisti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman keskiviikkona.

– Minun kantani on, että työtaistelulla ei voi asettaa ihmishenkiä vaaraan, hän sanoi esityksen lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Punnintaa näiden kahden arvon välillä on tarkoitus tehdä eduskunnassa seuraavien päivien ajan. Kyse on hallituksen tiistaina antamasta kiireellisestä esityksestä, jonka tarkoituksena on lailla varmistaa, että hoitajien uhkaamien lakkojenkin aikana välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito voitaisiin turvata.

Jo ensimmäisenä käsittelypäivänä heräsi kuitenkin kysymys siitä, saako laki taakseen riittävästi kannatusta, kun Helsingin käräjäoikeus kielsi väliaikaisella turvaamistoimella teho-osastojen lakkojen aloittamisen kolmen sairaanhoitopiirin alueella .

Hallituspuolue vasemmistoliitto, joka on jo aiemmin ilmoittanut vaativansa tiukennuksia hallituksen esitykseen, kiirehti toteamaan, että oikeuden päätös asettaa koko lain tarpeellisuuden uudelleen arvioitavaksi.

Myös vihreät kaipasivat muuttuneen tilanteen vuoksi keskustelun avaamista uudelleen. Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi kuitenkin Twitterissä , että “tässä kohtaa sellaistakaan johtopäätöstä ei voida vielä vetää, että laki olisi täysin tarpeeton”.

Lindén: oikeuden päätökset eivät riitä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan seuraavaksi on syytä kuunnella asiantuntijoiden ja sosiaali- ja terveysministeriön arvioita tilanteesta.

– Tässä kohtaa emme voi antaa sellaista viestiä tai tehdä sellaista johtopäätöstä, että tämä lainsäädäntö olisi tarpeeton.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén puolusti vastuullaan olevaa lainsäädäntöä. Hän totesi, että käräjäoikeuden päätökset ovat konkreettisesti sidoksissa yhteen aikaan ja paikkaan.

– Tässä lainsäädännössä on kysymys enemmän siitä, miten yleisesti voidaan potilaiden henki ja terveys turvata tällaisen työtaistelun oloissa, joka nyt oikeasti on jo keväältä asti jatkunut saaden erilaisia muotoja eri vaiheissa.

Hänestä aikataulupaine kuitenkin hellitti oikeuden päätöksen myötä.

Uusi käänne saatiin tosin vielä illansuussa, kun hoitajien ammattijärjestöt Super ja Tehy tiedottivat, että Helsingin käräjäoikeuden tekemät päätökset eivät tarkoita hoitajien lakkojen peruuntumista.

Super ja Tehy ovat antaneet yhteensä viisi lakkovaroitusta eri teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon.

Toisin kuin kevään hoitajalakoissa, näihin lakkoihin ei ole luvattu suojelutyötä eli työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Pelisääntökeskustelu Anderssonin kanssa

Marin sai jälleen vastata kysymyksiin siitä, mikä vasemmistoliiton kohtalo on, jos se äänestää potilasturvallisuuslakia vastaan.

– Hallituksessa noudatetaan hallituksen yhdessä sopimia pelisääntöjä, hän tyytyi toteamaan.

Marin kertoi keskustelleensa puheenjohtaja Li Anderssonin kanssa pelisäännöistä.

Pääministeri kiisti linjanneensa, että vasemmistoliitto joutuisi ulos hallituksesta, jos se äänestää vastaan.

– Sen kaltainen viesti, mitä vasemmistoliiton yksittäisiltä kansanedustajilta on julkisuuteen tullut, ei pidä paikkaansa, hän sanoi.