Oikeusministeriö: Lähettämättä jääneistä tuomioista 40 on vanhentuneita

Eteenpäin lähettämättä jääneistä tuomioista yhteensä 40 on vanhentuneita, kertoi oikeusministeriö keskiviikkona.Näistä 29 on sakkotuomioita, joiden yhteismäärä on 11 340 euroa. Joukossa oli myös kymmenen korvaustuomiota, joiden yhteismäärä oli noin 8 ...

Eteenpäin lähettämättä jääneistä tuomioista yhteensä 40 on vanhentuneita, kertoi oikeusministeriö keskiviikkona.Näistä 29 on sakkotuomioita, joiden yhteismäärä on 11 340 euroa. Joukossa oli myös kymmenen korvaustuomiota, joiden yhteismäärä oli noin 8 000 euroa. Joukossa oli myös yksi nuorisorangaistus, jota ei olisi suoritettu vankilassa.Eniten viivästyneet asiat on lähetetty eteenpäin täytäntöönpanoa varten, eikä lisää vanhentuneita asioita tule. Selvityksessä…