Ojoistenkadulla vesijohtovuoto – Korjaustyöt on aloitettu jo

Vesiyhtiö HS-Vesi tiedotti vesijohtovuodosta Ojoistenkadulla. Vuoto havaittiin tiistaina 2. heinäkuuta puoli kahden aikaan iltapäivällä. Tällä hetkellä korjaustyöt ovat täydessä käynnissä, kun tarvittava kalusto saatiin paikalle neljän aikaan iltapäivällä, kertoo HS-Veden putkimestari Enni Rautio. Vedentulo on kuitenkin tällä hetkellä estynyt, mutta Ojoistenkadulle saadaan puoli kuudelta vedenjakeluauto. – Auto on paikalla niin kauan, kun on tarvetta, Rautio…