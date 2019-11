Oletko menossa tammikuussa armeijaan? Panssariprikaati kaipaa vastauksia alokaskyselyyn, kun kirjeet eivät kulje

Panssariprikaati pyytää tammikuussa 2020 palveluksen aloittavia alokkaita vastaamaan mahdollisimman pikaisesti alokaskyselyyn. Tällä tavalla he pystyvät parhaiten vaikuttamaan itse koulutusvalintoihinsa palveluksen alkaessa.

Marraskuussa lähtevä alokaskirje ja tieto kyselystä ei ole tavoittanut tulevia alokkaita postilakon vuoksi.

Panssariprikaatin tiedottaja Kirsi Lehto kertoo, että vastauksia kyselyyn on nyt tullut vasta noin sata, kun tammikuussa Parolannummelle on tulossa toistatuhatta alokasta. Normaalisti Panssariprikaatin alokaskyselyn vastausprosentti on keikkunut noin 80 prosentissa, mikä on ollut joukko-osastojen valtakunnan parhaimmistoa.

– Se on kurja tilanne, jos joudumme jakamaan alokkaat sokkona eri koulutusvaihtoehtoihin, kun yleensä alokkailla on kuitenkin toiveita niiden suhteen. Kyselyyn vastaaminen palvelisi molempia osapuolia, sekä meitä että alokasta, Lehto sanoo.

Panssariprikaati kehottaa alokkaita menemään mahdollisimman pian verkkosivuilleen, josta löytyy tarkka ohjeistus sähköiseen alokaskyselyyn vastaamiseksi sekä tuleville alokkaille tarkoitettu infopaketti.