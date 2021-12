Olkipukki vai kimalteleva skumppapullo? Lammilla Porkkalan kartanossa on talvellakin nähtävää

Lammilla sijaitseva Porkkalan kartano on tunnettu kesäkohde, mutta talvellakin siellä riittää ihmeteltävää. Anniina Rikala on koristellut juhlasalin joulusaliksi, joka on avoinna yleisölle.

Lammilla sijaitseva historiallinen Porkkalan kartano on upean puutarhansa takia monelle tuttu kesäkohde, mutta paikan päälle kannattaa poiketa myös ennen joulua.

Sukunsa kartanossa asuva puutarhuri ja yrittäjä Anniina Rikala on avannut kartanon suureen juhlasaliin joulusalin, josta löytyy laajat valikoimat kotimaisia joulukoristeita sekä ystävien ja paikallisten ihmisten tekemiä käsitöitä villasukista joulukortteihin ja kynttilöihin.

– Avasin joulusalin kolme vuotta sitten, koska pidän itse paljon joulusta. Joulusalin tyypillinen asiakas on yli 40-vuotias nainen, joka tulee tänne ystävän tai miehensä kanssa. Mies jää usein alakertaan kahvilaan. Joulusalissa käy myös ryhmiä, mutta koronan vuoksi ne ovat vähentyneet, Rikala kertoo.

Heti ensivilkaisulla joulusaliin näkee, että ihmisten joulukoristemaku vaihtelee perinteisestä punaisesta kimaltelevaan kultaan, valkoiseen ja jopa pinkkiin. Joulusalin ykköstuotteita ovat erilaiset kuusenkoristeet. Niitä löytyy monesta eri hintaluokasta ja tyylisuunnasta.

Tonttujen sijaan moni haluaa nykyään ripustaa kuusen oksille esimerkiksi pieniä samppanjapulloja, huovutettuja eläinhahmoja tai kirkkaasti kimaltelevia kaunoluistimia.

– Itse pidän eniten luontoelementeistä joulukoristeissa. Kranssisuosikkejani ovat sellaiset, joissa on naavaa, tuohta tai käpyjä. Yksi joulusalin erikoisuuksista on se, että täällä on paljon erilaisia tuoreita kukkia. Myös kukkien värimaailmat ovat viime vuosina laajentuneet hurjasti, Rikala tietää.

Joulusalissa soi rauhallinen joulumusiikki ja halutessaan asiakas saa pyöriä salissa itsekseen. Kun kukaan ei katso, voi silitellä vaaleanpunaisia joulusukkia, joita koristavat yksisarviset. Tai voi ihmetellä pakkausnauhoista punottuja pieniä koreja.

– Suomalaiset eivät tykkää, että joku kulkee perässä ja tyrkyttää jotain. Täällä on tavaraa niin paljon, että nopealla käynnillä ei huomaa kuin murto-osan, Rikala sanoo.

Joulusalin emäntä on huomannut, että ulkona vallitsevalla säällä on iso merkitys ihmisten valitsemien joulukoristeiden väreihin. Jos maassa on lunta, moni ostaa punaisia koristeita. Lumeton ja synkkä maisema taas saa useamman valitsemaan mustavalkoisia koristeita.

Vaikka muotisuuntaukset muuttuvat, jotkut koristeet säilyvät. Olkipukeille on edelleen kysyntää, samoin kuin perinteisille pallokoristeille ja himmeleille.

Koristeiden lisäksi joulusalissa voi aistia kartanon persoonallista tunnelmaa ja myynnissä on satunnainen määrä kartanon vanhoja astioita. Lähempänä joulua myyntiin tulee jouluisia leivoksia ja alakerran kahvilassa voi nauttia esimerkiksi puolukka- tai karpaloglögiä.

Ennen joulua Anniina Rikala vetää kartanolla kursseja, joilla pääsee tekemään omannäköisiä havukransseja tai kukkakimppuja. Materiaalit ovat valmiina, mutta jokainen saa käyttää omaa luovuuttaan.

Joulun lähestyminen tarkoittaa kartanolla muutenkin kiireistä aikaa. Kukkakaupalla päivät työskentelevä nainen kertoo leipovansa paljon öisin, eläkkeellä oleva äiti auttaa kahvilan ja joulusalin pyörittämisessä.

Perinteiset tonttupolkutapahtumat alkoivat 10.12. Noin puolen kilometrin mittainen polku lähtee kartanon pihalta ja sen varrelta voi löytää 12 piilossa olevaa tonttua.

Porkkalan kartanon joulusali ja kahvila ovat avoinna 20.12. asti päivittäin klo 12–20. Tonttupolku järjestetään 16–22.12. noin klo 16–20.