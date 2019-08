Oluen ja siiderin myynti laski, kivennäisvesien myynti kasvoi

Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien myyntimäärät lähestyvät alkoholia sisältävien oluiden, siidereiden ja long drink -juomien myyntimääriä, kertoi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto torstaina. Liiton jäsenyritykset myivät tammi–kesäkuussa 178 miljoonaa litraa alkoholittomia juomia ja 216 miljoonaa litraa alkoholia sisältäviä juomia.

Kivennäisvesien myynti kasvoi 14,3 prosenttia ja virvoitusjuomien 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Oluiden myynti supistui 1,7 prosenttia ja siidereiden 2,3 prosenttia. Long drink -juomien myynti pysyi ennallaan. Kesän korvalle tultaessa alkoholia sisältävien juomien alamäki kuitenkin taittui.

Olutveron korotus näkyy tuonnissa

Olut pysyi laskusta huolimatta suosituimpana juomana 179 miljoonalla litralla. Virvoitusjuomia kului 133 miljoonaa litraa ja muita noin 80 miljoonaa litraa.

– Tammi-kesäkuun tilasto todistaa yhä vahvemmin, että alkoholilain uudistumiseen liitetyt uhkakuvat alkoholin välittömistä ja kielteisistä vaikutuksista eivät selvästikään toteutuneet, arvioi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen tiedotteessa.

Tilasto ei sisällä yksityisihmisten tuontia ulkomailta. Pakarinen huomauttaa, että vuoden alussa voimaan tullut olutveron korotus näkyy alkuvuoden tuontitilastossa selkeästi.

– Huolemme ja arviomme on, että erityisesti oluen matkustajatuonti kiihtyi edelleen heinäkuussa, jolloin sekä Viro että Latvia alensivat dramaattisesti alkoholiveroaan, Pakarinen sanoo.

Alkoholittomat nostivat Olvia

Alkoholittomien tuotteiden menekki oli yksi syistä, minkä vuoksi iisalmelaispanimo Olvi nosti liikevoittoaan ja -vaihtoaan huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Liikevoitto nousi yli 3 prosenttia 20 miljoonaan euroon ja liikevaihto vajaat 7 prosenttia 124 miljoonaa euroon.