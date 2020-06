Kauan odotettu kesäloma on alkanut muutama päivä sitten. Sen jälkeen aika on kulunut pakkaamiseen, ruohonleikkuuseen ja grillaamiseen. Seuraavaksi luvassa on muutaman viikon yhtäjaksoinen reissu. Oven laittaessa viimeisenä kiinni, mielessä pyörivät...