"Onhan tämä aivan järjetön vääryys" – Vapaan kentän muusikoilla on hätä, sanoo alansa puolesta taisteleva kitaristi Mikko Kosonen

Mikko Kosonen on maamme näkyvimpiä muusikoita. Viime aikoina hän on joutunut yhä tiukemmin puolustamaan omaa ammattikuntaansa, joka on kärsinyt maailman pysähtymisestä erityisen pahasti.