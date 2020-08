Onko Enkkula Hämeenlinnan keskustan vanhin asuintalo? - Se on ainakin säilynyt vuoden 1831 suurpalosta

Yhtään ainutta jo 1700-luvulla rakennettua taloa ei ilmaantunut, sillä niitä oli kaupungin kaakkoiskulmassa alun perinkin vähän. Viimeisetkin säilyneet talot purettiin tiettävästi 1960-luvun alussa ja 1970-luvulla.

Hämeenlinnan vanhimman talon metsästystä hankaloittaa juuri aika. On vain vähän taloja, joiden tarkka rakennusvuosi takuuvarmasti tiedetään. Oman vaikeutensa tuo se, että taloja on aikojen kuluessa siirrelty paikasta toiseen tai purettu ja rakennettu taas uudestaan. Yksi harvoista tunnetuista rakennuksista on tietenkin Hämeenlinnan vuonna 1789 rakennettu kirkko, joka on ruutukaavan vanhin rakennus.

Pitkien pohdintojen jälkeen syntyi epäilys, että nykyinen Enkkulan talo Rauhankatu 12:ssa olisi vanhin asuintalo. Se on ainakin säilynyt vuoden 1831 suurpalosta ja rakennettu alun perin vanhan mallin mukaan. Talossa oli nimittäin leveyttä vain 6,5 metriä, kun talot tavallisesti olivat 10,5 metrin levyisiä. Talon pihan puolella on yhä kivijalassa oleva kellari, mutta talon jatkeena ollut erillinen rakennus on nykyisin talossa kiinni.

Yrjö Vihervuoren arkistossa mainitaan, että Hämeenlinnan kaupunki olisi vaihtanut Rauhankatu 12:n tontin vuonna 1806 lasimestari Lars Åstörmin vanhassa kaupungissa omistamaan tonttiin.

Åströmin jälkeen tontilla oli monta omistajaa kunnes tontti myytiin Hämeen Sanomille vuonna 1919. Hämeen Sanomat piti tonttia kaikkiaan kymmenen vuotta ennen kuin myi sen Raittiusseuralle.

Tontti päätyi lopulta Hämeenlinnan kaupungille, jonka oli tarkoitus tehdä sen tilalle parkkipaikka. Myöhemmin tonttia haviteltiin myös pysäköintihallille. Lopulta tontin yläpuolelle tehtiin Vallin grilli.

Rauhankadun ja Hallituskadun kulmatontilla oli alun perin kaksi rakennusta, joista suurempi oli Rauhankadun puolella. Hallituskadulla ollut ns Pilvenpiirtäjä purettiin, mutta suuremmassa talossa toimii nykyisin päiväkoti. Rakennus on remontoitu täydellisesti, eikä sen ulkopuoli paljasta maallikolle rakennusajankohtaa. Talon sisäpihalta näkee kuitenkin vanhaan malliin tehdyn kivijalan ja talossa kiinni olevan hienon kellarin. Vanhoissa valokuvissa kellari ja kivijalka näkyvät selvästi.

Rakennustutkija Laura Vikman ei mene arvuuttelemaan Enkkulan talon rakennusvuotta. Talo on mainittu monissa lähteissä, mutta tarkka rakennusperinnön inventointi on keskustan alueelta vielä tekemättä.

