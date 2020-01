Onko Janakkala citymaalaisten unelma? "Citymaalaisella on urbaani ja liikkuva elämäntapa, jonka tukikohta on rauhallisessa paikassa"

Janakkalan kunnan kekseliäs kuntamarkkinointi ja asukashoukuttelu saa jatkoa. Citymaalainen saattaa olla sana, joka toistuu kansakunnan huulilla vuonna 2020, ja silloin Janakkala on ilmiön eturintamassa.

Janakkalan kunta on ryhtynyt uuden ilmiön, citymaalaisuuden, keulakuvaksi.

Viime vuoden loppupuolella luotu citymaalaisuus-käsite kuvaa ”kaksipaikkaisia” ihmisiä, jotka haluavat elää maalla, luonnon keskellä, mutta pitää kiinni myös urbaanista elämästä. Citymaalaisuus haastaa kaupungistumisen megatrendiä.

Janakkalan kunta on elintavan puolesta liputtavan Citymaalaiset-työryhmän ensimmäinen kumppani (linkki voi vaatia kirjautumisen Facebookiin).

– Kuulin citymaalaisuudesta kuntien houkuttelevuutta käsitelleessä tilaisuudessa, ja panin heti viestiä työryhmälle. Citymaalaisuus sopii Janakkalaan kuin nenä päähän, kunnan viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi sanoo.

Citymaalaisuus täydentää käsitteenä kohderyhmää, jota Janakkala on aikaisemminkin yrittänyt tavoittaa.

– Tontin ostaminen ja talon rakentaminen ei välttämättä ole citymaalaisen juttu, vaan omakotiasuminen vanhoilla asuinalueilla tai maaseudulla lähellä kulkuyhteyksiä.

”Vaikuttava valmius uusien palveluiden kehittämiseen”

Janakkala, kuten lähes koko Hämeenlinnan seutu, on citymaalaisten näkökulmasta kiinnostava sijaintinsa, liikenneyhteyksiensä ja luonnon vuoksi. Helsingistä tai Tampereelta pääsee kotiin tunnissa, ja aivan keskustan tuntumassakin on luontoa ja maaseutumaisuutta.

– Vaikuttavaa on myös Janakkalan valmius uusien palveluiden kehittämiseen. Se on esimerkiksi juuri tuonut sähköautojen latauspisteet asemalle pendelöijiä varten. Asukkaita palveleva lähivuosien investointilista on pitkä; kaksi uutta liikuntahallia, terveysasema ja kaksi koulu-monitoimikeskusta, sanoo Citymaalaiset-työryhmän Pauliina Seppälä.

Seppälän mukaan pienille, väestökadon kanssa kamppaileville maaseutukunnille voi tulla citymaalaisuudesta merkittävä voimavara.

– Kamppailemme tietyllä tavalla kaupungistumista ja lähiöasumistakin vastaan. Oma tontti ja uusi talo ei välttämättä ole citymaalaisen unelma, vaan citymaalainen voi asua hieman vanhemmassakin talossa ja vaikkapa aluksi vuokrata puutalon kokeillakseen uudenlaista elämää, Seppälä sanoo.

Houkutusasukkaita haussa

Miten citymaalaisia sitten Janakkalaan houkutellaan? Jo nykyisillä janakkalalaisilla citymaalaisilla tietenkin. Kunta ja työryhmä pyrkivät löytämään Janakkalasta aitoja citymaalaisia, jotka voisivat osaltaan olla kertomassa elämästään.

Työryhmä panee myös uusiksi Janakkalan kunnan markkinointisivut.

– Heiltä on tullut jo paljon hyviä, konkreettisia ehdotuksia, Joutsenniemi kiittelee.

Fakta: Mikä on citymaalainen? Citymaalaiset on projekti, joka edistää urbaanin ja maalaiselämän liittoa. Citymaalaisuuden ilmiöön vaikuttavia suuria trendejä ovat digitaalisuus, kaupunkiasumisen kalleus, muuttuvat elämäntilanteet ja kaipuu luontoon. Elämäntapa näyttää houkuttelevan erityisesti luovaa luokkaa; niitä, jotka toimivat myös kaupungeissa muutosvoimana. Citymaalaiset-työryhmä sai alkunsa sen jäsenten omista kokemuksista, joiden he huomasivat olevan osa laajempaa nousevaa ilmiötä. Työryhmä uskoo, että citymaalaisuudesta voi tulla merkittävä voimavara vähenevän väestön kanssa kamppaileville kunnille. Lähde: Citymaalaiset-työryhmä

Työryhmällä monipuolinen kokemus

Työryhmän taustalla on kolme naista: yhteisökehittäjä-yhteiskuntatieteilijä Seppälä, sosiaalipsykologi ja valtiotieteiden tohtori Sirkku Varjonen sekä monipuolisesti mainonnan ja markkinoinnin parissa työskennellyt konseptisuunnittelija Heli Mäenpää.

– Meillä on yhdessä laaja kokemus tutkimuksesta, brändien luomisesta ja kehittämishankkeista.

Seppälä sanoo, että työryhmän tavoitteena on kehittää citymaalaisuudesta trendi ja liiketoimintaa.

– Meitä voi kuvailla aktivisteiksi, mutta on tämä työtäkin.

Paljonko citymaalaisuuden ilosanoman malliksi ryhtyminen sitten maksaa Janakkalan kunnalle? Viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi kertoo, ettei ”juuri mitään” verrattuna mainostoimistojen hintoihin.

– Kunnan markkinointibudjetti on tänäkin vuonna 100 000 euroa, josta kampanja vie vain osan. HäSa