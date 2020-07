Onko tässä Kanta-Hämeen surkein tie? – Janakkalan Hyvikkäläntien rekkaralli saa astiat helisemään kaapissa

Reilu 12 kilometriä pitkä Hyvikkäläntie on paikoitellen karua ajettavaa.

Suurimmaksi osaksi Janakkalan puolella sijaitseva tie on täynnä kuoppia ja asfaltti on murentunut irti monesta paikkaa.

– Tie on ollut jo vuosia huonossa kunnossa, Hyvikkäläntiellä asuva maatalousyrittäjä Samuel Jussila kertoo.

Tie aiheuttaa harmia ja ongelmia tienkäyttäjille ja sen varrella asuville. Jussilan avopuolison autosta ovat jouset hajonneet Hyvikkäläntiellä ajamisen vuoksi. Lisäksi hän tietää monia muita, joiden auto on hajonnut huonosta tiestä johtuen.

Osa Jussilan viljelyksistä sijaitsee Rengon puolella, jolloin tietä tulee käytettyä ahkerasti myös työkoneilla.

Huonokuntoinen tie rasittaa työkoneita. Montut ja kuopat myös vaikuttavat ajamisen nopeuteen ja työaikaan.

Kari Jallin yrityksen murskaamo on toiminut Hyvikkäläntien varrella jo neljä vuotta. Koko murskaamon olemassaolon ajan tie on ollut huonokuntoinen.

Tiellä ajaa kymmeniä rekkoja päivässä, joista osa on matkalla Jallin yrityksen murskaamolle.

– Toivoisin, että tie laitetaan kuntoon. Tiellä käy kova liikenne, eivätkä autot ja perävaunut kestä sitä. Ei se kyläläisillekään ole mukavaa, Jalli kertoo.

Jussilan mukaan rekkaralli haittaa alueen asukkaita huonon tien vuoksi.

– Astiat helisevät sisällä kun rekat ajavat ohi. Vanhojen talojen perustukset huolettavat. Sitäkin silmälläpitäen jotain pitäisi tehdä tielle.

Jalli on valittanut ely-keskukselle tiestä viimeksi noin vuosi sitten, kun tie oli erittäin huonossa kunnossa.

– Valituksista ei ole ollut apua. Siksi en ole niitä enää tehnyt, kun tuntuu, että se on hyödytöntä.

Hyvikkälän kylän Facebook-sivuilla on kannustettu antamaan palautetta ely-keskukselle tien kunnossapidosta.

Osa tien huonokuntoisimmista pätkistä on päällystetty uudelleen.

Jussilan mielestä koko tie pitäisi kunnostaa, koska raskaan kaluston ajoneuvot ajavat tiellä päivittäin.

– Selvä raja tulee vastaan, kun tullaan Rengon eli nykyisen Hämeenlinnan alueelle. Tie muuttuu silloin huomattavasti paremmaksi.

Tien kuoppia paikataan Jussilan mukaan useita kertoja kuukaudessa, mutta hetken päästä paikkauksesta ne ovat taas ennallaan.

– Luulisi, että tulisi edullisemmaksi tehdä kerralla kunnon päällyste, kuin pistää kaksi miestä heilumaan kuukausittain lapion kanssa.

Huonokuntoinen tie voi aiheuttaa myös vaaratilanteita, kun autot väistelevät tien kuoppia.

– Ainakin yksi auto ajoi vanhaan kivetykseen tienreunassa, kun joutui väistelemään kuoppia ja samaan aikaan rekka tuli vastaan, Jussila muistelee. HäSa

Hämeessä satoja kilometrejä sop-teitä

Hyvikkäläntie on vain yksi Hämeen monista huonokuntoisista teistä. Tie on niin sanottu sop-tie, eli soratie, joka on pinnoitettu muutaman sentin ohuella bitumikerroksella varsinaisen päällysteen sijaan.

– Pelkästään Hämeessä sop-teitä on noin 200–300 kilometriä. Osa niistä on huonommassa kunnossa kuin Hyvikkäläntie, kertoo ely-keskuksen aluevastaava Risto Loikkanen.

Loikkasen mukaan Hyvikkäläntiestä annetaan palautetta tasaisin väliajoin. Myös yksittäisiä korvausvaatimuksia tulee ely-keskukselle tien vaurioittamista autoista.

Hyvikkäläntien päällystäminen ei ole ely-keskuksen tämän vuoden suunnitelmissa.

Yksi vaihtoehto on muuttaa sop-tie osittain soratieksi. Näin on toimittu esimerkiksi Hyvikkäläntien lähellä sijaitsevan Vähäkkäläntien kohdalla.

Maatalousyrittäjä Samuel Jussila ei pidä hyvänä ajatuksena Hyvikkäläntien muuttamista soratieksi.

– Autot menevät helposti likaisiksi. Lisäksi tiellä liikkuu raskaan kaluston liikennettä, minkä vuoksi se olisi hyvä päällystää kunnolla.

Hämeenlinnan Rengon puolella Hyvikkäläntie on hyvässä kunnossa. Loikkasen mukaan tähän syy voi löytyä kunnanrajasta.

– Voi olla, että renkolaiset ovat aikanaan olleet aktiivisempia kuin janakkalalaiset.