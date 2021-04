Turengissa tulee myyntiin arvokas ja harvinainen lahja – "Varmastikin Suomen kallein pääsiäismuna"

Huutokauppakeskus Turengissa Janakkalassa jännitetään seuraavaa nettihuutokauppaa, joka on reilun viikon päästä 11. huhtikuuta. Siellä on myynnissä Ulysse Nardin -rannekello sekä Tsaarinmuna-kotelo, joka on koristeltu kullalla ja timanteilla. Muna on 14 karaatin kultaa. Kelloja koteloineen on valmistettu 30 kappaletta, ja niitä jaettiin kuulemma lahjana Kremlin 200-vuotisjuhlissa. Jokaisessa kotelossa on omia, persoonallisia yksityiskohtiaan. Turengissa myynnissä olevassa on…