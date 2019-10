Onko venepaikka jäänyt maksamatta? Vene voi päätyä kaupungin varikolle

Hämeenlinnan kaupungin venepaikoilla on tehty tarkastuskierros, jonka seurauksena rannoilta on löytynyt kymmeniä veneitä, joiden paikkamaksut ovat maksamatta. Veneisiin on kiinnitetty muistutuslappuja, mutta jos niihinkään ei ole määräajassa reagoitu, on veneitä...

