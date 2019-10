Onnenlantti-hakemus lähdössä ministeriölle – Janakkalan hakemus kiinteistön lunastamiseksi käsittää 276 sivua

Janakkalan kunnan lupahakemus Onnenlantin kiinteistön lunastamiseksi on valmis. Kunnanhallitus täydensi sitä vielä maanantain kokouksessaan. Hallintosihteeri Minna-Liisa Mäkilän mukaan hakemus liitteineen on 276-sivuinen, ja nyt se on valmis lähetettäväksi ympäristöministeriön käsiteltäväksi....

Janakkalan kunnan lupahakemus Onnenlantin kiinteistön lunastamiseksi on valmis. Kunnanhallitus täydensi sitä vielä maanantain kokouksessaan. Hallintosihteeri Minna-Liisa Mäkilän mukaan hakemus liitteineen on 276-sivuinen, ja nyt se on valmis lähetettäväksi ympäristöministeriön käsiteltäväksi. Kunnanhallitus päätti syyskuussa, että se hakee ministeriöltä lunastuslupaa Turengin keskustan Onnenlantin kiinteistölle, koska kiinteistö haittaa alueen kehittämistä. Neuvottelut kiinteistön omistajaperheen kanssa eivät vuosien yrityksestä…