Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi ammatillisen koulutuksen järjestäjille 32 miljoonaa euroa – Koulutuskuntayhtymä Tavastia sai 300 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammatillisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta 32 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeessä suurimman summan, 300 000 euroa, sai Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Kiiipulasäätiö sr sai 110 000 euroa ja Hämeen ammatti-instituutti 50 000 euroa. Näiden kaikkien saama rahoitus on harkinnanvaraista korotusta opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen.

Lounais-Hämeeseen rahoitusta myönnettiin kolmelle toimijalle. Hevosopisto oy sai 40 000 euroa ja Eerikkilän Urheiluopistoon kuuluva Palloilu Säätiö sr 10 000 euroa.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK sai 60 000 euroa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta ja 120 000 euroa vuoden 2019 toisen lisätalousarvion harkinnanvaraista korotusta opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen.

LHKK haki 90 000 perusrahoitusta ja yli 280 000 euroa opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen. Talous- ja henkilöstöpäällikkö Tanja Paassilta sanoo, että koulutuskuntayhtymässä oltiin pettyneitä opetuksen ja ohjauksen lisäämiseksi myönnettyyn summaan.

– Olisimme toivoneet isompaa summaa. Vielä emme osaa sanoa, miten raha kohdennetaan. Perusrahoitus myönnettiin erityisen kalliiseen koulutukseen, käytännössä torninosturikoulutukseen. Summalla katetaan sen aiheuttamia kuluja, Paassilta kertoo.

Kentän huoleen vastataan

Ministeriön myöntämästä rahoituksesta 20 miljoonaa myönnettiin opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Lähes 12 miljoonaa euroa kohdennetaan osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi – erityisesti lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen.

– Ammatillisen koulutuksen kentällä on ollut huolta opetusmäärien riittävyydestä muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. Sen vuoksi opettajien ja ohjaajien määrää lisätään nopeasti. Lisäresursseilla vahvistetaan edellytyksiä turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus ja ohjaus, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas.).

Lisärahoitusta opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen sai yhteensä 105 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Rahoitus myönnetään vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella.

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on varattu vuoden 2020 talousarvioesityksessä 80 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus myöntää vuoden alussa. Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä tarkoitukseen yhteensä 235 miljoonaa euroa, josta päätetään hallituskauden aikana.

Ministeriö jakoi myös lähes 12 miljoonaa euroa osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi, erityisesti lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Rahoituksella lisätään 1 377 opiskelijavuotta, joista 500 lähihoitajakoulutukseen. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 36 koulutuksen järjestäjälle. Rahoitus myönnetään vuoden 2019 käyttämättä jääneestä ammatillisen koulutuksen määrärahasta.