Kuinka nopeasti Hämeenlinnassa järjestyy etäopetus koronatilanteessa? Opetustoimenjohtaja: Kouluissa välimatkan pitäminen "ei ole helppo yhtälö"

Hämeenlinnan kaupungin opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä vakuuttaa, että kouluissa tilanne on rauhallinen koronaepidemiasta huolimatta. Päätökset karanteeniin ja etäopetukseen siirtymisestä tehdään terveysviranomaisten arvioiden perusteella.

Hämeenlinnan kaupunki tiedotti tänään, että kahden Hämeenlinnan yhteiskoulun oppilaan on todettu altistuneen Ruununmyllyn koulussa eilen todettuun koronatartuntaan liittyen.

Ruununmyllyn koulusta asetettiin 61 henkilöä karanteeniin. Kaikkien altistuneiden karanteeni alkoi eilen ja se päättyy 21. syyskuuta.

Miten laajoihin altistumisiin on varauduttu Hämeenlinnan kouluissa, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä?

– Teimme suunnitelmat jo viime keväänä. Meillä on hyvä valmius siirtyä nopeasti etäopetukseen. Tässäkin tapauksessa, kun eilen saatiin tieto, tänään ollaan jo etäopetuksessa.

– Opettajat, jotka ovat karanteenissa opettavat etänä karanteenissa olevia oppilaita. Jos useita opettajia joutuu karanteeniin, ja koska opettajat opettavat eri ryhmiä, saattaa se aiheuttaa sijaiskustannusten kasvua. Lähiopetuksessa voi olla ryhmiä, joille täytyy ottaa sijainen.

Onko pohdittu siirtymistä porrastettuun opetukseen, jossa osa oppilaista on etänä, osa lähiopetuksessa?

– Siihenkin on valmius. Toistaiseksi Hämeessä on ollut rauhallinen tilanne, joten olemme menneet lähiopetuksella. Jos tilanne muuttuu toisentyyppiseksi epidemian osalta, porrastukseen on valmius.

Missä tilanteessa porrastusta harkitaan vakavasti?

– Luotan terveysviranomaisten linjauksiin. Jos he näkevät sen tarpeelliseksi. Infektiolääkäri tekee arvion yhdessä koulun rehtorin kanssa, ketkä siirtyvät karanteeniin ja etäopetukseen.

Koulu ei voi siitä itse päättää?

– Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen, mutta se pohjautuu terveysviranomaisen lausuntoon.

– Ruununmyllyn koulun osalta infektiolääkäri määritteli oppilasjoukon (56 oppilasta), jota karanteeni koskee. Sen jälkeen valta delegoitiin sivistys- ja hyvinvointijohtajalle, joka teki virallisen päätöksen.

Miten vaikeaa sijaisia on saada, jos esimerkiksi koulussa on todettu koronavirustapaus?

– Toistaiseksi on kohtuuhyvä tilanne. Ennakoitavissa on, että se vaikeutuu.

– Henkilökunnalle on ohje, että hengitystieoireisena pitää jäädä kotiin. Elokuussa poissaolomäärämme nousivat muutaman kymmenen prosenttia viime elokuuhun verrattuna. Tavallisesti sijaisuuksia hoidetaan sisäisin järjestelyin, nyt sekin vaikeutuu.

Millaista viestiä henkilökunnalta ja huoltajilta on tullut? Varmasti koronaepidemiatilanne huolestuttaa?

– Ihan varmasti huolestuttaa. Kun se tulee lähelle, se huolettaa vielä enemmän. Siitä huolimatta henkilökunta ja vanhemmat ovat suhtautuneet rauhallisesti. Varmaan johtuu henkilökunnankin osalta siitä, että kevät koulutti meitä, ja tuli hyvä valmius reagoida tilanteisiin.

Ovatko riskiryhmiin kuuluvat lähestyneet rehtoreita, kenties sinua huolestuneilla puheluilla?

– En osaa kaikkien koulujen osalta sanoa. Tilanne on ollut jo pitkään, maaliskuusta lähtien tämäntyyppinen. Useimpiin huolenaiheisiin on varmaan saatu jo vastauksia.

– Lasten kannalta valtakunnallinen ohjeistus on, että jos on terveyteen liittyvä huoli, oma hoitava lääkäri tekee siitä lausunnon. Yksittäisten oppilaiden kohdalla voidaan tehdä erityisjärjestelyjä ja etäopetusjärjestelyjä. Minulla ei ole tiedossa, että sellaisia olisi Hämeenlinnassa.

Miten kouluissa saa pidettyä välimatkaa?

– Ei se ole helppo yhtälö. Syksyn ohjeistus on, että oppitunnit pidetään normaaliin tapaan opetussuunnitelman mukaisesti. Keväällä pystyttiin joustamaan siitä.

– Käytännössä tarkoittaa tehostettuja siivoustoimia, erityistä hygieniaa, pyritään siihen, ettei turhaan sekoiteta oppilasryhmiä. Tietyissä oppisisällöissä ryhmät jonkin verran sekoittuvat.

– Koulumatkoilla ja vapaa-ajalla oppilaat ovat varmasti tekemisissä ja etäisyydet eivät ole silloin riittävät.

Miten kuormitettuja rehtorit ovat?

– Totta kai tilanne teettää rehtoreille valtavasti työtä ja esimiehet ovat kovilla. Kevään jäljiltä pitää katsoa oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen kysymyksiä, ettei tule eriytymistä ja putoamista opintieltä. Tilanteet muuttuvat, eikä kaikkiin ole edes antaa vastausta. On paljon poissaoloja henkilökunnalla ja oppilailla.

– Koko henkilöstö on venynyt hienosti. HÄSA

Juttua korjattu 11.9. kello 14.08. Vaihdettu kysymykseen altistumisen tilalle sana ”koronavirustapaus”.