Osaatko toimia, jos törmäät liikenteessä eläimeen? – Peurakolarista on ilmoitettava aina poliisille

Pienemmänkin eläimen kohdalla kuljettajan velvollisuus on tarkistaa, kuinka eläimelle kävi.

Autoillessa yhteentörmäystä eläimeen ei aina voi välttää.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen muistuttaa, että isomman eläimen, kuten peuran, kanssa kolaroitaessa asiasta on aina ilmoitettava poliisille.

– Muuta liikennettä on varoitettava viemällä varoituskolmio asianmukaiseen paikkaan. Jos eläin on kuollut, voi sen siirtää mahdollisuuksien mukaan turvallisesti pientareelle. Hätäkeskukseen (112) soittamalla saa viranomaisapua ja ohjeita tällaisiin tilanteisiin. Soitto varmasti helpottaa tapauksen jälkipuintia, Taskinen neuvoo tiedotteessa.

Pienemmänkin eläimen kohdalla kuljettajan velvollisuus on käydä katsomassa, kuinka eläimelle kävi. Pahasti loukkaantunut eläin on lopetettava. Asiasta voi myös ilmoittaa poliisille, joka voi hoitaa lopettamisen autoilijan puolesta.

– Kitumaan ei siis luontokappaleita pidä jättää. Vahingon sattuessa on puntaroitava, pystyykö paikalla ylipäätään turvallisesti pysähtymään ja sen jälkeen siirtämään eläintä pois tieltä. Jos se onnistuu, on tehtävä itsensä mahdollisimman näkyväksi muille tienkäyttäjille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huomioliivin ja autossa hätävilkkujen käyttöä.

Törmäyksiä eläinten kanssa voi ehkäistä ennakoinnilla. Riittävän alhainen nopeus ja kunnon turvavälien pitäminen antavat pelivaraa äkkinäisiin tilanteisiin.

Jos eläin juoksee tielle, kannattaa väistöä yrittää sen takaa.

– Isommat eläimet, kuten hirvet, peurat, kauriit ja porot, uhkaavat autossa olevien turvallisuutta ja väistäminen mahdollisuuksien mukaan on välttämätöntä. Pienten eläinten kohdalla on kuitenkin harkittava tarkkaan, kannattaako väistöliikettä tehdä, jotta ei aiheuttaisi vaaraa itselleen tai muille. Omalla toiminnalla ei pidä lisätä riskejä, Taskinen sanoo.

Jos onnettomuuteen joutuneessa ajoneuvossa on koira tai muu lemmikki, on se käytettävä eläinlääkärin tarkistuksessa varsinkin, jos lemmikki on loukkaantunut.

Onnettomuusautossa ollutta koiraa ei pidä päästää irti, sillä se voi helposti karata.

– Koiraa pyritään hoitamaan kolaripaikalla kuten ihmistäkin. Shokissa oleva loukkaantunut koira saattaa kuitenkin yrittää puolustaa itseään ja purra jopa omistajaansa, joten koiran kuonon voi sitoa varovasti tai käyttää kuonokoppaa.