Osakekurssit kertovat: Eurooppa jäi koronakriisissäkin muiden jalkoihin

Osakkeiden kurssilasku on jäänyt suurimmaksi Euroopassa.

Eurooppa on jäänyt koronakriisissä yhä enemmän muun maailman jalkoihin. Osakekurssit kertovat talouskriisin iskevän Eurooppaan kovemmin kuin Aasiaan ja Yhdysvaltoihin.

– Näinhän se on. Jalkoihin on jääty, toteaa Nordean säästämisen ja sijoittamisen päästrategi Antti Saari.

Euroopan osakekurssit eivät ennen koronakriisiä olleet yhtä korkealla tasolla kuin Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Kuitenkin kurssit ovat kriisin aika laskeneet huomattavasti niitä voimakkaammin.

Kiinassa olematon vaikutus

Kun mitataan osakkeiden arvon muutosta koronaepidemian käynnistymisestä nykyhetkeen, Euroopassa tärkeimmät indeksit ovat laskeneet noin 20 prosenttia tai jopa enemmän. Yhdysvalloissa S & P 500 -indeksi on laskenut 12,7 prosenttia. Tokion Nikkei -indeksi on tullut alas 14,4 prosenttia. Kiinan CSI-ideksi on laskenut vain 5,9 prosenttia.

Osakekurssien kehitys peilaa lähes suoraan kunkin maan taloudellista kehitystä ja uskoa tulevaisuuteen. Päästrategi Saari näkee parikin syytä siihen, että korona on iskenyt voimakkaimmin juuri Euroopan talouteen.

– Suuret teknologiayritykset ovat selvinneet suhteellisen hyvin kriisistä. Euroopassa ei ole tällaisia yrityksiä.

Suurilla teknologiayrityksillä tarkoitetaan Googlen ja Applen kaltaisia jättejä, joiden pörssiarvot ovat valtava. Saari sanoo, että Euroopassakin on teknologiayrityksiä, mutta niitä ei voi verrata Yhdysvaltain ja Kiinan teknologiayrityksiin.

Saaren mukaan toinen syy Euroopan heikkouteen on, että euroalueen mailla, Saksaa lukuun ottamatta, oli kyky heikko kyky vastata talouspoliittisesti kriisiin.

– Varsinkin Yhdysvallat on elvyttänyt. Saksa käynnisti aggressiivisen elvytykset, mutta se ei yksin riitä.

Korona pahin heikoimmissa

Euroopassa oli huono onni myös koronan leviämisessä. Virus iski ensimmäisenä ja pahiten Italiaan ja Espanjaan.

– Valitettavasti korona iski Euroopassa pahiten talouksiin, joilla on vähiten edellytyksiä tukea omaa talouttaan.

Yhdysvalloissa on julkista velkaa enemmän kuin euroalueella. Velat ja taloudellinen tilanne eivät kuitenkaan jakaudu tasan euroalueella.

– Kasvu- ja vakaussopimus rajoittaa jossain määrin Euroopan mahdollisuuksia elvytykseen, koska velkaantumista rajoitetaan, Saari sanoo.

Aasiassa useissa maissa kansantalous on ylijäämäinen. Japania lukuun ottamatta valtiot eivät ole kovin velkaisiakaan.