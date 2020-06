Osuuspankki myi Kanakouluntien tontit pohjalaiselle Lakealle – Kiistelty maamerkkitalo odottaa

Etelä-Hämeen Osuuspankki on myynyt Kankaantaan kaupunginosassa sijaitsevat tonttinsa rakennusyhtiö Lakealle. Myyntihinta oli vajaat 600 000 euroa.

Noin kahden hehtaarin alueen uuteen asemakaavaan sisältyy kolme kerrostaloa ja kaksi rivitaloa. Yksi kerrostaloista on 8-kerroksinen, minkä takia etenkin lähiasukkaat jättivät kaavasta useita vastustavia mielipiteitä ja muistutuksia.

Kaupunki vastasi, että asemakaavan muutoksella on tarkoitus yhtenäistää kaupunginosan olemusta asuinalueena ja että voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuinaluetta.

Kaupungin vastineiden mukaan moottoritiemaisemassa korkein talo ”muodostaa maamerkin, joka osoittaa etelästä saavuttaessa Hämeenlinnan keskusta-alueen alkamista”.

Uuden kaavan myötä alueen rakennusoikeutta vähennettiin tuhansilla kerrosneliömetreillä. Nyt sitä on yhteensä 6 580 kerrosneliötä. Asukkaita uusiin taloihin on arvioitu tulevan 130–145.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden asemakaavan viime lokakuussa. Lainvoimaiseksi se tuli joulukuussa.

Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila kertoo, ettei yhtiöllä ole rakentamiselle vielä tarkkaa aikataulua. Tänä vuonna rakentaminen ei Kanakouluntiellä käynnisty.

– Seuraamme nyt tarkoin, kuinka asuntomarkkina kehittyy. Hämeenlinna on kiinnostava alue, sillä pyrimme kasvattamaan toimintaamme radanvarsikaupungeissa.

Hämeenlinnaan Lakea on rakentanut palveluasuntoja ja Rauhankadun kerrostalon sekä muuttanut entisen teknisen viraston talon asuintaloksi.

Lakea ei ole vielä myöskään päättänyt minkä tyyppisiä asuntoja uusiin taloihin aikanaan tehdään. Mantilan mukaan mahdollisia ovat niin omistus- kuin vuokra-asunnotkin.

Pankille alue päätyi vuonna 1989, kun silloinen Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki osti Siipikarjanhoitajain liitolta koko Siipikarjanhoitokoulun eli ”Kanakoulun” alueen. Sittemmin pankki myi koulun tontteineen ja asuinrakentamiseen muita tontteja.

– Tuolloin 1980-luvulla pankilla oli selkeä rooli kehittää rakentajakumppanien kanssa kaupunkia ja seutukuntaa, muistelee pankinjohtaja Risto Salminen.

– Nykyään finanssialalla pitää pysyä tiiviisti perusbisneksessä, jota kiinteistöjen omistaminen ja jalostaminen ei ole.

– Kun Euroopan Keskuspankilta tuli muutama vuosi sitten koko OP-ryhmälle ohjeistusta, meillä oli vielä sijoituskiinteistöjä. Sitten tyhjensimme kiinteistösalkkumme omassa käytössä olevia kiinteistöjä lukuun ottamatta.

Edellinen kaava mahdollisti myös toimistotalojen rakentamisen moottoritien varteen. Salmisen mukaan vuosien kuluessa kävi koko ajan selvemmäksi, ettei toimistorakentamiselle olisi kysyntää.

Nyt nuokin tontit myytiin.

Miksi pankki piti tontteja noin 30 vuotta?

– Ei ollut mitään painetta realisoida tontteja eikä niistä ollut kulujakaan, Salminen vastaa.

– Muutama vuosi sitten nostin esille, että turha tontteja on enää tyhjänä pitää, ja käynnistimme selvityksen niiden muuttamisesta asuintonteiksi. Rivitalotontilla oli kysyntää jo aiemmin, mutta ajattelimme, että alue on helpompi myydä kokonaisuutena. HäSa

Pohjanmaan kuntien omistama yhtiö

Lakea Oy on perustettu vuonna 1975 nimellä Pohjanmaan Haka Oy. Se on sikäli erikoinen rakennusalan yritys, että sen omistavat 15 pohjalaista kuntaa.

Yhtiön toiminta on vuosien varrella laajentunut valtakunnalliseksi. Toimipiste sillä on myös Riihimäellä, jossa on loppuvuonna alkamassa taas uuden kerrostalon rakentaminen.

Yhtiöllä on myös oma, yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kanssa kehitetty vuokra-asuntomalli, jossa asukas säästää asuntoa itselleen.

Kun Etelä-Hämeen Osuuspankki oli löytänyt kumppanikseen Lakean, ne jättivät kolme vuotta sitten yhdessä kaupungille asemakaavan muutoshakemuksen Kanakouluntien alueesta.