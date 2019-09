Ota maltti mukaan liikenteeseen lämpötilan painuessa pakkaselle – ”Liukkaus ei aiheuta onnettomuuksia”

Syyskuun aikana on Etelä-Suomessakin saanut joinain aamuina rapsuttaa auton ikkunoita jääkerroksen alta. Se tarkoittaa sitä, että myös teillä on jo liukasta. Tiet voivat muuttua liukkaiksi, kun lämpötila käy yön aikana...

Syyskuun aikana on Etelä-Suomessakin saanut joinain aamuina rapsuttaa auton ikkunoita jääkerroksen alta. Se tarkoittaa sitä, että myös teillä on jo liukasta. Tiet voivat muuttua liukkaiksi, kun lämpötila käy yön aikana nollassa tai lähellä sitä. Pelkkä ilman jäähtyminenkin voi saada tienpinnat paikoin petollisiksi. Liukasta kuuraa voi muodostua ilman sateitakin, jos ilma on tarpeeksi kosteaa kylmetessään. –…