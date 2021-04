Ovelle ilmestyneet miehet huijasivat iäkkäältä pariskunnalta 80 000 euroa – Poliisi: Petosten vaarasta on hyvä keskustella etukäteen

Poliisi on selvittänyt tapauksen, jossa iäkkäältä pariskunnalta vietiin 80 000 euroa rahaa. Kolmea miestä epäillään törkeästä maksuvälinepetoksesta.Tapahtumaketju sai alkunsa helmikuisena iltana, kun loimaalaispariskunnan oven taakse ilmestyi kolme miestä. Miehet kertoivat autonsa reistailevan, minkä takia he pyysivät hinausapua.Pariskunnan estelyistä huolimatta kolmikko tuli sisälle asuntoon. Kannettavan tietokoneen nähtyään miehet selittivät pariskunnalle, että he haluavat pyytää apua tietokoneen…