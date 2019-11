P niin kuin Plutonium 74 - Suistolla soi lauantaina psykedeelinen rytmimusiikki

A niin kuin aktivoituminen.

Plutonium 74 on palannut keikkalavoille tänä vuonna.

Yhtye piti pitkään radiohiljaisuutta keikkaillen harvakseltaan. Vuonna 2016 yhtye esiintyi viimeksi Hämeenlinnan Suistoklubilla. Sen jälkeen keikkoja on saatu odottaa kolmen vuoden ajan. Radiohiljaisuus on nyt loppunut ja radioaktiivisuus alkanut.

J niin kuin Jonotusmusa, eli Plutskujen uusin single-julkaisu.

Kappale on julkaistu tänä vuonna. Biisi edustaa tyylisuunnaltaan samankaltaista psykedeelistä rytmimusiikkia kuin Plutoniumin 2000-luvun alun tuotantokin. Kappaleen sävellyksessä ja lyriikoissa onkin useita viittauksia yhtyeen aiempaan tuotantoon.

2010-luvun aikana yhtye on julkaissut vain vähän uutta musiikkia. Musiikkitoimittajien spekuloinneissa on ehditty jo toivomaan kokonaista levyllistä uusia biisejä.

Jonotusmusaa ennen yhtye on päästänyt eetteriin muutaman kappaleen viime vuosina: Pertin hokkarit vuonna 2018 sekä Muistatko tämän laulun ja Aleksis Kiven kadulla vuodelta 2016.

P niin kuin Pasilasta Kallioon, siis Plutonium 74:n debyyttialbumi vuodelta 2003.

Suomalaisen rytmimusiikin katalogissa kulttiaseman saavuttaneesta esikoislevystä saatiin marraskuussa keräilijöiden kauan odottama vinyylipainos. Painos julkaistiin virallisesti eilen perjantaina, mutta postilakon takia varmaa tietoa siitä, ovatko ennakkotilaajat saaneet jo läpyskänsä, ei ole.

Stupido Recordsin verkkosivujen tietojen mukaan lp-levyn mukana tulee myös teemaan sopivasti monopolipeli.

T niin kuin torvisektio.

Plutonium 74:n musiikille väriä antaa vaskipuhaltimien miellyttävä ääni. Yksi puhaltajista on esimerkiksi monessa meritoitunut Erno Haukkala . Kookas pasuuna kädessä tai olkapäällä ei estä Haukkalaa liikkumasta räväkästi lavalla. Haukkala on musisoinut uransa aikana esimerkiksi The Soul Investigators, Bad Ass Brass, Alamaailman Vasarat, Jätkäjätkät ja Soul Captain Band -yhtyeissä.

Y niin kuin Ylermi Rajamaa .

Plutskujen laulaja-kosketinsoittaja Rajamaa on tuttu myös valkokankailta ja teatterilavoilta. Rajamaa valmistui ylioppilaaksi Sibelius-lukiosta vuonna 2000 ja näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Rajamaa on näytellyt esimerkiksi elokuvissa: Pussikaljaelokuva, Love Records – Anna mulle Lovee, 95 ja Olavi Virta.

Plutonium 74 Suistolla Lauantaina 23.11. Keikka alkaa kello 23.

Aakkosia-juttusarjassa yritetään antaa asioista, ihmisistä ja ilmiöistä edes jonkinlainen kuva muutamalla kirjaimella.