Pää Kii! Suomipunkin Bukowski tuo yhtyeensä Suisto-klubille

Aakkosia-juttusarjassa yritetään antaa ihmisistä, asioista ja ilmiöistä edes jonkinlainen kuva muutamalla kirjaimella. Sarjan avauksessa aiheena on Pää Kii -yhtye.

B niin kuin Bukowski

Pää kii -yhtyeen nokkamiestä Teemu Bergmania on tituleerattu Suomipunkin Bukowskiksi.

Titteli annettiin Hesarin Nyt-liitteessä (2012), jossa ylistettiin Pää Kiin esikoislevyä.

Kirjailija Charles Bukowsk i nousi maineeseen ”juoppokirjailijana” esikoisteoksensa Postitoimiston ansiosta. Bergman puolestaan esiintyi televisiossa kyseenalaisessa kunnossa kiroillen Arto Nybergin haastattelussa (2013). Siitähän väki riemastui.

K niin kuin katupoikien laulut

Näin on luonnehdittu muun muassa päihteistä laulavan Bergmanin kappaleita.

Kappale Katupoikien laulu puolestaan on George de Godzinskyn säveltämä ja Turo Karton sanoittama kappale, joka kuultiin ensikertaa Birgit Kronströmin laulamana elokuvassa Onnellinen ministeri (1941).

Uuden aallon lapsille kappaleen lauloi Suomipunkin pioneeri ja Pelle Miljoonan riveistä tuttu Tumppi Varonen Problems?-yhtyeensä kanssa. Biisi löytyy albumilta Katupoikia (1980).

P niin kuin Pää Kii

Suomen 2010-luvun menestynein punk rock -yhtye, jonka samanniminen debyyttilevy pysyi Suomen virallisella listalla 22 viikkoa. Parhaimmillaan levy oli sijalla 6.

Albumi palkittiin myös Emma-gaalassa kriitikko-Emmalla. Soundi ja Rumba -lehdet valitsivat Pää Kiin debyytin vuoden albumiksi.

Suitsutetun yhtyeen sanotaan olevan syypää siihen, että Suomipunk tuli takaisin. Bändi on julkaissut kaksi albumia, kaksi eepeetä, kolme split-albumia ja singlen.

R niin kuin Riki Sorsa

Suisto-klubin keikalla saatetaan kuulla viikonloppuna Pää Kiin versio rakastetusta klassikosta Haaveissa vainko olet mun, joka villitsi yleisöä ainakin Lappeenrannan LPRHC-festareilla viime kesänä.

S niin kuin Sä veit mun levyt kirpparille

Pää Kiin kappale albumilta Jos huonoo onnee ei ois mul ei ois onnee ollenkaan (2018).

Biisi kertoo riitaisasta erosta, jossa, jossa exän levyt viedään kostoksi kirpparille myyntiin pilkkahintaan.

Biisissä naiskertojaäänenä vierailee Kaisa Karjalainen (Maustetytöt).

Y niin kuin yhtye

Bändejä Bergmanilla on riittänyt:

Kakka-Hätä 77, The Heartburns, Nazi Deathcamp, Vaasankatu SS, Kytänsoittajat, Juice Normaali, Pitsanaama, 20 Dollar Whore, Runkku-Radio, Jessie Garon & The Sexorcist, Maho Neitsyt, Disgrace, Liimanarina, The Stakeout, Myrkky-Käärme.

Pahoittelut, jos jokin bändi unohtui. HäSa

Pää Kii esiintyy Suisto-klubilla lauantaina 28.9. Illan avaa 30 vuotta melodista ja tarttuvaa punk rockia tahkonnut James Puhto-Ren. Showtime kello 22 osoitteessa Verkatehtaankuja 7.