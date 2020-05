Pääkirjasto siirtyy Wetteriltä Lukiokadulle laatikko kerrallaan – Katso videolta, mitä remontoidussa kirjastossa parhaillaan tapahtuu

Pääkirjaston tiloissa käy kuhina. Remontoiduissa tiloissa asennetaan hyllyjä ja puretaan muuttolaatikoita.

– Tavaramäärät ovat valtavia. Wetterillä on kolmasosa aineistosta, eli noin 80 000 kirjaa. Kun yhteen muuttolaatikkoon mahtuu 40 kirjaa, tarkoittaa tämä noin kahtatuhatta muuttolaatikkoa, kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen sanoo.

Muutto vaatii saumatonta yhteistyötä

Kirjaston kokoelmassa on yhteensä reilut parisataatuhatta kirjaa, joista väistön aikana on ollut kolmannes Wetterillä, kolmannes suljetussa päävarastossa Lukiokadulla ja loput lähivarastossa Moreenissa.

– Muuttoon on laskettu menevän noin puoli vuotta. Nyt on keskeisin aineisto menossa. Aktiivikokoelman siirto Wetteriltä tänne asiakastilaan on ehkä hitaimmin etenevä. Noin 80 000 kirjan varaston purkaminen alakerrassa on myös iso homma.

Koko muutto on suunniteltu etukäteen vaihe vaiheelta.

Tavaroiden siirtämisestä vastaa Hämeen Laatumuutot Oy, kalusteiden asennuksesta Suomen Kirjastopalvelut Oy:n alihankkija, vantaalainen Asennus-Vate Oy.

Wetterillä kirjaston henkilökunta merkitsee hyllyt ja kuhunkin hyllyyn kuuluvat kirjat. Tämän jälkeen asentajat purkavat hyllyt ja muuttofirma kuljettaa ne. Perillä asentajat kokoavat hyllyt, jonka jälkeen muuttofirma tuo kirjat oikeille paikoille.

– Hyllystä hyllyyn -muutto kuulostaa nopealta, mutta vaatii saumatonta yhteistyötä henkilökunnalta, hyllyjen asentajilta ja muuttofirmalta. Siksi prosessi kestää.

Työn alla on parhaillaan kirjaston nuortentila. Pääkirjastoon Wetteriltä siirrettävien vanhojen hyllyjen lisäksi kirjastotilaan asennetaan noin kolmannes uusia hyllyjä.

– Tilojen tekninen varustaminen vie myös oman aikansa. Kesäkuussa tulevat asiakastilojen kalusteet ja myös toimistot pitää kalustaa.

Omatoimikirjasto nyt mahdollista

Uutta on se, että remontoidussa kirjastossa avautuu omatoimikirjasto.

– Tilat on nyt järjestetty siten, että henkilökunnan tilat ovat erilliset.

Asiakkaiden käyttöön tulee erilaisia, hyvin varusteltuja tiloja.

– Tänne tulee muun muassa kuusi urban officea, kaksi kokoustilaa, studio, erittäin hyvin varustettu mediatila, tilat editoinnille ja digitoinnille sekä ryhmätilat ja soittohuone, jossa on muutakin kuin piano.

Myös tilojen varausjärjestelmä uudistuu.

– Otamme käyttöön netissä toimivan Varaamo-palvelun, jossa tilat ovat kaikkien varattavissa ja nähtävissä. Ei-kaupalliseen opiskelu- ja harrastekäyttöön tiloja voi varata ilmaiseksi. Ainoastaan Leino-musiikkisali ja Kirjastogalleria-näyttelytila ovat maksullisia.

Ei improvisoitu vaan tarkkaan suunniteltu

Peruskorjattu tila luovutettiin tammikuun lopussa noin kolme kuukautta etuajassa.

– Tämä muutto ei ole improvisoitu, vaan sitä edelsi tarkka aikataulutus. Olimme jo muuttaneet väistöön, joten paluumuuton suunnittelu oli helpompi.

Kirjasto kilpailutti muuton kaupungin sopimustoimittajien kesken Sarastia Oy:n kautta. Muutto käynnistyi helmikuussa ja päättyy elokuun loppuun mennessä, jos kaikki sujuu suunnitellusti.

– Täytyy toivoa, että kaikki pysyvät terveinä. Tietyt ihmiset vastaavat tietyistä asioista. Jos joku sairastuu, on muutolla riski viivästyä.

Tällä hetkellä tavaroita siirtyy fyysisesti rakennuksesta toiseen kolme kertaa viikossa. Heinäkuun ajaksi muutto seisahtuu.

– Wetterin aineiston pitäisi olla muutettuna juhannukseen mennessä.

Häsa

Katso video: Mitä kirjastossa tapahtuu? Hämeen Sanomien sovellus tai hameensanomat.fi

Kirjaston muutto Hämeenlinnan pääkirjaston kokoelmassa on noin 210 000 kirjaa. 80 000 kirjaa jäi remontin ajaksi pääkirjaston alakerran varastoon. Wetterillä oli noin 80 000 kirjan aktiivikokoelma. Moreenin lähivarastossa oli paluumuutossa noin 50 000 kirjaa. Yhteen muuttolaatikkoon mahtuu keskimäärin 40 kirjaa. Wetterin aktiivikokoelman muuttoon tarvitaan noin 2000 muuttolaatikkoa. Remontin jälkeen kirjastossa kirjastossa on yhteisiä työtiloja ja 30 pientä toimistotilaa noin 50 hengelle. Muutto valmistuu 31.8. mennessä. Kirjaston avajaiset ovat 1.9.