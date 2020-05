Pääluottamusmiehet eivät usko Hämeenlinnan lomauttavan laajasti: "Palvelut kärsivät"

Kaupungin työntekijöitä edustavat pääluottamusmiehet suhtautuvat varsin maltillisesti kaupungin päätökseen aloittaa yhteistoimintamenettely eli arkikielellä yt-neuvottelut.

Hämeen Sanomat tavoitti kolme eri alojen pääluottamusmiestä, jotka kaikki istuvat myös Hämeenlinnan kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Se on lakisääteinen elin, joka käsittelee muun muassa laajoja henkilöstöön vaikuttavia asioita.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n pääluottamusmies Anita Mäkelä sanoo toivoneensa, ettei yt-neuvotteluja olisi tarvinnut aloittaa.

– Eihän se koskaan mukavalta tunnu, jos niihin lähdetään, kun tietää mikä kaiku niillä on työntekijöiden keskuudessa.

Maanantaina kaupunginhallitus päätti aloittaa välttämättömänä pitämänsä yt-neuvottelut. Mäkelä ei halua ottaa kantaa näkemykseen välttämättömyydestä.

– Uskon pyrittävän siihen, että vältyttäisiin ikävimmiltä asioilta eli lomautuksilta ja että ratkaisuja säästötavoitteiden saavuttamiseen löytyisi muista keinoista.

”Juustohöylämalli ei kauaksi kanna”

Mäkelä esittää yhtä mahdollista säästökohdetta:

– Kaupungin kannattaisi perata ainakin sitä, onko Sarastia Rekry oikeasti se halvin tapa kaupungin sijaisjärjestelyjen toteuttamiseen. Voisiko jonkinlaisella omalla sijaispoolilla saada parempia tuloksia?

Hän ymmärtää jossain määrin kaupungin tavoitetta hakea pidemmällä aikavälillä pysyviä miljoonasäästöjä myös henkilöstörakenteesta.

– Juustohöylämalli ei kauaksi kanna. Positiivista on se, että henkilöstön edustajat otetaan mukaan tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmaa, vaikka se toki tuleekin suoraan yt-laista.

Kaupungin palveluksessa on noin 550 JHL-läistä: yhdyskuntarakentajia, kouluohjaajia, lastenhoitajia, lähihoitajia, palomiehiä ja mukana on myös johto- ja suunnittelutehtävissä olevia.

– Nämä yt:t koskettavat ehkä eniten meidän liittomme jäseniä, sillä esimerkiksi hoitoalaa tuskin lomautetaan.

”Terveyspalveluista ei voi lomauttaa”

Liki viittäsataa työntekijää edustava Superin pääluottamusmies Helena Pimperi ei ota kantaa taloustilanteeseen, mutta lomautuksista hänellä on selvä näkemys.

– Missään tapauksessa en hyväksy lomautuksia, koska aina kun lomautetaan ihmisiä, jää töitä tekemättä ja palvelut kärsivät. Eikä meillä ole mitään semmoisia töitä, joita oikeasti voisimme jättää tekemättä. Kaikkia meitä tarvitaan kunnan palvelujen tuottamiseksi.

Yt-neuvotteluiden koronaepidemian vaikutuksista juontava ensimmäinen vaihe koskee superilaisia sikäli, että jäseninä on myös lastenhoitajia ja kouluohjaajia.

Terveyspalveluissa työskentelevien lomauttamiseen Pimperi ei näe mitään mahdollisuuksia.

– Sairaaloissa on tietyt mitoitukset, joilla välttämättömistä töistä suoriudutaan. Samoin kaikissa ikäihmisten hoitopaikoissa on mitoituksensa, joilla työt pystytään juuri ja juuri tekemään, ja silti joudutaan jatkuvasti käyttämään ulkopuolelta rekrytoitua väkeä.

”Vähennysten täytyisi tulla ylemmästä virkakunnasta”

Kaupunki toivoo saavansa pidemmällä aikavälillä karsittua henkilöstökuluja viidellä miljoonalla eurolla. Kun Helena Pimperiltä kysyy, kuinka hän tulkitsee kaupungin käyttämän ilmaisun ”henkilöstörakenteelliset muutokset”, hän naurahtaa.

– Minusta näyttää aika utopistiselta, että esimerkiksi eläköityvien tilalle ei otettaisi ketään. Tätähän on yritetty kauan.

– Henkilöstövähennysten täytyisi tulla ylemmästä virkakunnasta eikä niistä, jotka käsillään tuottavat palveluita suoraan kuntalaisille. Muuten pitäisi päättää palvelujen vähentämisestä tai laadun heikentämisestä tai kokonaan jättää jokin palvelualue pois, eli esimerkiksi ei hoidettaisi uimarantoja ja puistoja.

Jytyn Ternola ei tuomitse eikä opasta

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn pääluottamusmies Pasi Ternola sanoo odottelevansa rauhassa kutsua neuvotteluihin ja myös tarkempia talouslukuja kaupungilta.

Hän korostaa, että yt-neuvottelut käynnistyvät työnantajalähtöisesti.

– Toki se voi näin tehdä. En lähde ennakolta ainakaan tuomitsemaan, että se olisi väärin.

Ternola sanoo keskittyvänsä pääluottamusmiehenä henkilöstön asemaan eikä halua lähteä ”ketään opastamaan” mahdollisten säästökohteiden haussa.

Jytyläisiä kaupungin töissä on noin 170. Ammattiryhmistä suurin on maatalouslomittajat, ja paljon on myös erilaisilla sihteeri-nimikkeillä työskenteleviä. HäSa

