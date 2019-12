Paanan koulu tempaisi Nenäpäivänä ja voitti: Tuure Boelius vierailee koululla

View this post on Instagram

Paanalla tänään Nenäpäivä. Koululla ”Pukeudu punaiseen”-teemapäivä, kahvio, koulun huikee bändi, kauneussalonki❤️💙💛 Tukarien järjestämän tapahtuman tuotto 280, 30€ menee Nenäpäivän hyväntekeväisyyskohteisiin🤩🌟 Onnea 6A:lle, teemapäivän voittajaluokalle🎉✨ #nenäpäivä #nenäkoulu #paanankoulu #jokioinen