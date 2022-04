Pääsiäinen lämpenee päivä päivältä – "Kevät alkaa oikein kunnolla sitten ensi viikolla"

Pääsiäinen jatkuu pääosin poutaisena ja viikko vaihtuu lämpenevässä säässä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

Taivas on vielä lauantaina hieman pilvisempi. Lapissa myös paikalliset lumikuurot ovat mahdollisia.

– Lauantain ylimmät lämpötilat ovat noin kymmenen asteen luokkaa Lounais-Suomessa, muuten ollaan viiden ja kymmenen asteen välillä. Pohjoisessakin ollaan plussan puolella, 1–6 astetta suunnilleen.

Viikon vaihtuessa maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista. Sunnuntaina Lapissa on vielä jonkin verran pilvisyyttä. Lämpimin alue on jälleen lounaassa.

– Maanantain puolella voisi olla aurinkoista jo ihan koko maassa.

Maanantain lämpötilat kohoavat maan etelä- ja keskiosissa 10–15 asteeseen ja pohjoisessa 5–10 asteeseen.

Lämmintä kevätsäätä, mutta yöpakkasia

Myös ensi viikolla on meteorologin mukaan 10 asteen lukemia tarjolla.

– 15 astettakin menee varmasti rikki. On lämmin viikko tulossa. Viikonloppuna voi pikkuisen viilentyä, mutta jatketaan kuitenkin kivassa keväisessä säässä.

Keskiviikon ja torstain aikana ylimmät lämpötilat voivat kiivetä paikoitellen jo 15 asteen yli.

– Näyttäisi siltä, että kevät alkaa oikein kunnolla sitten ensi viikolla.

Lämpimistä päivistä huolimatta yöpakkaset jatkuvat. Tuovisen mukaan pilvisenä yönä voidaan kuitenkin jäädä plussan puolelle.

– Yöpakkasista ei ole päästy vielä eroon, pakkasöitä on pääsiäisenä vielä tulossa.