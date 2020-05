Pääsylippujen välittäjätkin kärsivät, vaikka perutun tapahtuman lipusta jää siivu – "Me teemme huomattavia tappioita"

Koronaepidemian vuoksi lukemattomia tapahtumia on tältä vuodelta peruttu tai siirretty. Moneen tapahtumaan ostetut pääsyliput käyvät ensi vuonnakin sellaiseen, mutta osa ihmisistä haluaa rahansa takaisin.

Esimerkiksi Suomen suurimmalta lipunvälittäjältä Lippupisteeltä asiakkaalle palautetaan lipun hinta, josta on vähennetty käsittely- ja tilausmaksut. Jos käsittelymaksua ole erikseen mainittu, se on 4,50 euroa lippua kohti.

Miten tapahtumien peruuntuminen on vaikuttanut pääsylippujen välittäjään, Lippupiste oy:n toimitusjohtaja Ari Palhamo?

– Liikevaihto on pudonnut 95 prosenttia. Koko tapahtumateollisuudessa kaikki kärsivät enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi lippuyhtiöt ovat tilanteessa, jossa henkilökunta täytyy pitää töissä, koska lipputuloja täytyy palauttaa.

Kuinka paljon olette joutuneet palauttamaan lippuja asiakkaille?

– Kaiken kaikkiaan puhutaan lähes 100 000 palautuksesta. Niitä tehdään tällä hetkellä täysipainoisesti. Tavoiteaika on pyrkiä saamaan palautus noin 60 päivässä siitä, kun asiakas on jättänyt meille palautuspyynnön.

Miten tämä vaikuttaa yrityksen talouteen?

– Me elämme lippuja myymällä. Maksut on mitoitettu siihen myyntityöhön, eikä huomioon ole otettu, että lippurahoja palautetaan suuremmassa määrin takaisin kuluttajalle. Lähtökohtaisesti lipun hinta on järjestäjän määrittelemä, ja se palautetaan asiakkaalle. Tilausmaksu on asiakaspalveluun ja lipun hintaan liittyvä veloitus, jolla me lippuyhtiöt elämme. Tällä hetkellä liiketoiminta ei ole kannattavaa, ja me ja muut lippuyhtiöt tekevät huomattavia tappioita.

”Uskon, että vuonna 2021 järjestetään vähemmän tapahtumia Suomessa kuin 2019.”

Tapahtumia on siirretty paljon vuodella eteenpäin. Miten se vaikuttaa lippuvälittäjään?

– Valtaosa lipuista käy sellaisenaan uuteen tapahtumaan. Palautukseen näyttäisi tulevan kohtuullisen pieni osa. Näin ollen todellisuudessa me olemme myyneet merkittävän osan jo vuoden 2021 lipuista.

– Meille tämän tilanteen palautuminen kestää vähintään tämän ja ensi vuoden, että päästään lähelle edes jonkinlaista normaalia, on se sitten uusi tai vanha. Uskon, että vuonna 2021 järjestetään vähemmän tapahtumia Suomessa kuin 2019 eli aikana ennen koronavirustilannetta.

Onko Kilpailu- ja kuluttajavirasto saanut paljon paljon yhteydenottoja pääsylipuista, kuluttajaneuvonnan ryhmäpäällikkö Nina Konu?

– Yhteydenottoja tulee. Nämä ovat niin poikkeuksellisia aikoja ja yrityksetkin aivan erilaisessa tilanteessa kuin normaalisti, että rahojen saannissa on mennyt normaalia kauemmin. Ihmisillä voi olla lipuissa isotkin summat kiinni. Lipunvälittäjien palvelumaksuista en ole kuullut valituksia. Luulisin, että ihmiset ymmärtävät niiden perimisen tässäkin tilanteessa. HÄSA

