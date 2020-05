Päiväkodin lähellä seisova vaarallinen kuusi kaadetaan Hattulassa – Tyvestä lahon puun rauhoitus purettiin

Viiriäisen päiväkodin lähellä sijaitseva rauhoitettu kuusi joudutaan kaatamaan, koska se on jo vaarallisessa kunnossa.

Puu tunnetaan Mierolan Kivistön kuusena. Hämeen lääninhallitus rauhoitti sen luonnonmuistomerkiksi vuonna 1964.

Jotta puu voidaan kaataa, sen asema luonnonmuistomerkkinä oli lakkautettava.

Lakkauttamispäätöksen on tehnyt Hämeenlinnan ympäristöasiantuntija Hanna Tuominen Hattulan kunnan hakemuksesta. Hattulan ympäristösuojelutehtävät hoitaa Hämeenlinnan kaupunki.

Arboristi eli puunhoitaja tarkasti kuusen kunnon pari kuukautta sitten. Puun todettiin olevan erittäin huonossa kunnossa.

Kuusi on voimakkaasti harsuuntunut ja tyvestään pitkälle lahonnut. Kuusen tyvelle tehdyn mikroporauksen perusteella kovan puun osuus tyven läpimitasta on enää noin 20 prosenttia, mistä johtuen puu on vaarassa kaatua.

Ympäristöasiantuntija viittaa päätöksessään myös siihen, että voimakkaat myrskytuulet ovat lisääntyneet, jolloin on vaarana, että kuusi kaatuu ja aiheuttaa vaaraa tienkäyttäjille.

Aivan vieressä kulkee kevyenliikenteen väylä

Puu sijaitsee päiväkoti Viiriäisen pysäköintialueen reunassa, ihan kevyen liikenteen väylän ja Mierolantien vieressä.

Luonnonmuistomerkin lakkauttamisesta pyydettiin lausuntoa myös Hämeen ely-keskukselta. Se katsoi, ettei perusteita rauhoitukselle enää ole.

Hattulan katupäällikkö Miika Salminen kertoo, ettei tarkkaa päivämäärää puun kaatamiselle ole vielä päätetty. Mahdollista on, että kuusi kaadetaan jo ensi viikolla.

– Jo syksyllä oli silmämääräisesti havaittavissa, että puun kunto oli selkeästi heikentynyt. Tutkimus sitten paljasti kovan puuaineksen vähyyden. Yleensä jos sitä on jäljellä vähemmän kuin kolmekymmentä prosenttia, puu on viisainta kaataa turvallisuussyistä, Salminen sanoo.

Rauhoituksia on tehty kymmenittäin

Hämeenlinnan edellisen ympäristöasiantuntijan Heli Jutilan vuonna 2016 tekemässä kartoituksessa luetellaan Hattulasta 33 luonnonmuistomerkkiä. Tuolloin Jutila vielä kuvasi Kivistön kuusen kuntoa hyväksi.

Hämeenlinnan alueella luonnonmuistomerkkejä on useita kymmeniä. Niitä on myös lakkautettu monta viime vuosina, sillä rauhoituksia tehtiin paljon etenkin 60-luvulla. Monet puut alkavat olla jo aika iäkkäitä. HäSa

