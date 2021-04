Päiväkotilapsia karanteeniin Idänpäässä ja Tervakoskella – Tiistaina Kanta-Hämeessä 11 uutta tartuntaa

Tiistain aikana Kanta-Hämeessä todettiin 11 uutta Covid-19-tartuntaa. Tapauksista kuusi on Hämeenlinnan seudulta, neljä Forssan seudulta ja yksi Riihimäen seudulta. Tartunnoista kahdeksan on perheen sisäisiä jatkotartuntoja, yksi on todennäköisesti saatu koulussa, yhden lähde on epäselvä ja yhden jäljitys vielä kesken. Tiistain 27.4. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 11 uutta #COVID19-tartuntaa. Tapauksista kuusi on Hämeenlinnan seudulta, neljä Forssan seudulta…