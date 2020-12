Päivän koronaluvut: Kaksi uutta tartuntaa Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi tiistaiaamuna nettisivuillaan, että maanantain 14.12. aikana alueella todettiin kaksi uutta covid-19-tartuntaa. Molemmat tapaukset ovat Hämeenlinnan seudulta ja potilaat ovat sairastuneet karanteenin aikana. Tartuntojen ilmaantuvuusluku on kuluneen kahden viikon aikana ollut noin 75 tartuntaa 100 000 henkilöä kohden. Testejä on Fimlabissa analysoitu noin 1900 viikossa. Testeistä noin 2,8 prosenttia on ollut covid-19-positiivisia. Karanteenin…

