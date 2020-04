Päivi Räsänen: Influenssarokote kaikille halukkaille maksutta

Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd.) on perjantaina jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, miten influenssarokotteen kattavuutta väestön keskuudessa nostetaan.

Räsänen muistuttaa, että paras suoja influenssaa vastaan on rokote, mutta moni riskiryhmään kuuluva jättää sen ottamatta. Vajaa puolet yli 65-vuotiaista on ottanut influenssarokotteen.

– Suomessa ainakin jo 500 henkilöä on tänä keväänä menehtynyt influenssaan. Arvio influenssakuolleisuudesta koko kevätkauden osalta on 500–2000 henkilöä. On ristiriitaista, että niin monet ihmiset jättävät kausi-influenssarokotuksen ottamatta, vaikka ovat samalla perustellusti huolissaan koronaviruksen vaarasta. Molemmat taudit saattavat johtaa vakavaan tautiin ja molemmista pahimmillaan seuraamuksena on kuolema, Päivi Räsänen sanoo.

Paljon rokotteita roskiin

Suomeen tilattiin viime vuoden loppupuolella 1,7 miljoonaa pistettävää rokotetta ja 116 000 hengitettävää rokotetta 2–6-vuotiaille.

– Rokotteita menee keväisin roskiin lähes miljoonan euron arvosta. On kestämätöntä, että roskiin heitetään joka kevätkausi 200 000 annosta. Influenssa on vaarallisimmillaan tappava tauti, joten väestötasolla sillä on suuri merkitys, että saamme estettyä ainakin osan vakavista taudeista, Räsänen toteaa.

Maailman terveysjärjestön tavoite on, että 75 prosenttia väestöstä olisi saanut rokotteen, mutta tähän tavoitteeseen ei Suomi ole koskaan päässyt.

Räsänen ehdottaa, että rokotteen voisi antaa maksutta kaikille halukkaille, sillä siten voitaisiin parantaa laumasuojaa myös niiden osalta, jotka eivät rokotetta ota, Päivi Räsänen ehdottaa.