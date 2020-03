Päivi Räsänen vaatii kauppojen työntekijöille hengityssuojaimia

Kansanedustaja Päivi Räsänen toivoo myymälöille selkeitä, yhtenäisiä toimintaohjeita riskien minimoimiseksi.

Räsäsen mukaan koronaepidemian aikaan myymälöiden siivousta on tehostettu ja henkilökuntaa ohjeistettu kiinnittämään erityistä huomiota työntekijöiden hygieniaan sekä pintojen ja ottimien säännölliseen puhdistamiseen. Esimerkiksi fleksilaseja on asennettu osaan kauppojen kassoista.

Kansanedustaja on silti huolissaan ostotapahtumien turvallisuudesta, koska virus voi levitä paitsi hengityksen myös pintojen kautta. Elintarvikeliikkeissä käyminen on useimmille välttämätöntä. Liikkeissä asiointi on kuitenkin aina riski niin asiakkaille, mutta vielä enemmän henkilökunnalle.

– Edelleen paljon suojatoimenpiteitä olisi tehtävissä ja pitäisi tehdä. Liikkeille tulisi antaa selkeät, yhtenäiset toimintaohjeet riskien minimoimiseksi ja myös asiakkaiden ohjeistamiseksi, sanoo kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Räsänen.

Hän toivoo, että kaupan keskusliikkeet ja niiden ammattiliitot olisivat valtiovallan ja terveysviranomaisten kanssa näitä ohjeistuksia pikaisesti laatimassa.

Asiakkaiden määrää rajoitettava

Räsäsen mielestä työntekijöitä tulisi suojata mahdollisimman hyvin muun muassa hengityssuojaimin. Asiakkaille tulisi kauppojen ovilla tarjota mahdollisuus käsien desinfioimiseen ja suojakäsineisiin sekä ohjeistaa heidät jo sisään tullessa toimimaan oikein kaupassa. Esimerkiksi on muistutettava siitä, ettei mitään saa tarpeettomasti kosketella.

– Liikkeessä samanaikaisesti olevien asiakkaiden määrää tulisi tarvittaessa rajoittaa, kuten monissa maissa on tehty. Kassajonot ja muut tulisi ohjeistaa niin, että etäisyys asiakkaiden välillä säilyy riittävänä. Kassojen ja etenkin maksulaitteiden sekä ostoskärryjen desinfiointi on suoritettava riittävän usein.